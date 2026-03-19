Xác định 8 đội bóng vào tứ kết Champions League

Bốn cặp đấu vòng tứ kết Champions League.

Barcelona là đội bóng gây ấn tượng nhất trong loạt trận vòng 16 đội vào rạng sáng thứ Năm, khi đè bẹp Newcastle với tỷ số 7-2. Trở về "thánh địa" Camp Nou, đoàn quân của Hansi Flick thể hiện bộ mặt hoàn toàn trái ngược so với trận đấu lượt đi. Newcastle chỉ có thể chơi sòng phẳng với đội chủ nhà trong hiệp 1, rồi sau đó hoàn toàn chịu trận ở hiệp đấu thứ 2.

Trong hiệp đấu đầu tiên, Barcelona hai lần vượt lên dẫn trước nhưng Newcastle đáp trả bằng hai bàn thắng của Anthony Elanga. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Yamal ghi bàn trên chấm phạt đền giúp Barcelona dẫn trước 3-2. Đội bóng xứ Catalan áp đảo trong hiệp 2 với 4 bàn thắng chỉ trong 21 phút, từ phút 51 đến phút 72. Ở phía bên kia chiến tuyến, đoàn quân của HLV Eddie Howe không tạo được thêm bất kỳ cơ hội rõ rệt nào về phía khung thành của Barcelona.

Barcelona đè bẹp Newcastle 7-2 trong trận đấu lượt về.

Chiến thắng này giúp Barcelona có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở vòng tứ kết và họ sẽ chạm trán đối thủ duyên nợ Atletico Madrid. Trong quá khứ, đội bóng của Simeone từng loại Barcelona ở vòng tứ kết vào các năm 2014 và 2016. Atletico Madrid đã bảo toàn thành công lợi thế dẫn trước ba bàn thắng để có mặt ở vòng tứ kết mùa giải này. Tottenham đã chơi rất tốt, có lẽ là trận đấu tốt nhất của họ kể từ đầu mùa giải. "Gà trống" ngẩng cao đầu rời giải đấu sau khi đánh bại Atletico Madrid 3-2 trong trận đấu lượt về, nhưng kết quả đó không thể giúp thầy trò Tudor đảo ngược tình thế.

Một đại diện khác của Premier League là Liverpool đã lội ngược dòng thành công trước Galatasaray. Đoàn quân của Arne Slot tận dụng tốt lợi thế sân nhà để đè bẹp đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 4-0. Đội chủ nhà áp đảo đội khách xuyên suốt trận đấu và những con số thống kê đã chứng minh cho điều đó.

Liverpool kiểm soát bóng 62%, dứt điểm gấp 8 lần đối thủ (32 so với 4), tạo ra 8 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Liverpool có thể đã thắng đậm hơn nếu Salah thực hiện thành công quả phạt đền và thủ môn Cakir không chơi xuất sắc với 11 pha cứu thua. Đối thủ của Liverpool ở vòng đấu tiếp theo là PSG, ĐKVĐ giải đấu và là đội bóng đã đánh bại Liverpool vào mùa giải trước tại vòng 16 đội.

Bayern Munich đi tiếp vào vòng tứ kết sau khi nã đến 10 bàn thắng trong 2 lượt trận vào lưới của Atalanta. Lối chơi tấn công trực diện ở tốc độ cao của Bayern Munich khiến hàng phòng ngự Atalanta lại trải qua thêm một cơn ác mộng. Hàng công của đội chủ nhà tỏ ra quá sắc bén khi ghi cả 4 bàn thắng, trong đó có cú đúp của Harry Kane, hai bàn thắng còn lại thuộc về Luis Diaz và Lennart Karl. Real Madrid là đối thủ tiếp theo của Bayern Munich ở vòng tứ kết. Đây là cặp đấu đầy duyên nợ, hai đội bóng đã gặp nhau 28 lần. Trong lần đối đầu gần nhất vào mùa giải 2023/2024, Real Madrid đã vượt qua Bayern Munich để tiến vào trận chung kết.