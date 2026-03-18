Nhận định Liverpool vs Galatasaray, 03h00 ngày 19/3: Điểm tựa Anfield

TPO - Nhận định bóng đá Liverpool vs Galatasaray, UEFA Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt tại Anfield, Liverpool hy vọng tạo nên màn ngược dòng trước Galatasaray để giành vé vào tứ kết UEFA Champions League.

Áp lực dành cho HLV Arne Slot gia tăng đáng kể sau thất bại trước Galatasaray vào giữa tuần trước. Cũng tại vòng 16 đội vào mùa giải trước, Liverpool đã phải dừng bước trước PSG. Phong độ gần đây của The Reds cũng không thực sự thuyết phục và khiến các cổ động viên rất lo lắng. Trong trận đấu gần nhất, họ thậm chí không thể đánh bại một Tottenham đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, mặc dù được thi đấu tại Anfield.

Dẫu vậy, Anfield vẫn là điểm tựa lớn của đội bóng áo đỏ. Trong 19 trận gần nhất tại các cúp châu Âu trên sân nhà, Liverpool giành tới 15 chiến thắng. Khi tiếp các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, thành tích của họ cũng khá ấn tượng với năm chiến thắng trong sáu trận gần nhất, đồng thời giữ sạch lưới ở toàn bộ những trận thắng đó. Dù vậy, Galatasaray là đối thủ rất khó chịu đối với Liverpool khi đang sở hữu chuỗi 3 trận bất bại trước đội bóng vùng Merseyside. Lần gần nhất Liverpool có được chiến thắng đã diễn ra cách đây gần 20 năm.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Galatasaray đang quyết tâm trở lại vòng tứ kết của giải đấu sau gần 13 năm. HLV Okan Buruk thừa nhận Liverpool vẫn là đối thủ rất đáng gờm, nhưng đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đang sở hữu lợi thế dẫn trước 1 bàn trước chuyến hành quân đến Anh. Tuy nhiên, phong độ sân khách tại Champions League lại là nỗi lo của Galatasaray.

Trong 23 chuyến làm khách gần nhất ở giải đấu này, họ chỉ thắng hai trận và để thua tới 19 lần. Thành tích tại Anh cũng không khả quan khi Galatasaray chỉ có một chiến thắng trong 12 lần hành quân tới đây, đó là trận thắng kịch tính trước Man United ở vòng bảng mùa giải 2023/2024. Tuy nhiên, Galatasaray đang có sự tự tin nhất định khi đã hai lần đánh bại Liverpool ở mùa giải này và thậm chí giữ sạch lưới trong cả hai chiến thắng đó.

Phong độ gần đây của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ lại khá tích cực. Thầy trò Buruk có màn chạy đà ấn tượng cho cuộc đại chiến với Liverpool, khi đánh bại Istanbul Basaksehir 3-0 ở giải VĐQG cuối tuần qua. Kết quả đó giúp Galatasaray củng cố vị trí dẫn đầu và tạo khoảng cách bảy điểm với nhóm bám đuổi khi mùa giải còn 10 vòng đấu.

Với lợi thế đang có cùng phong độ ổn định, Galatasaray chắc chắn sẽ hành quân đến Anfield với sự tự tin lớn. Tuy nhiên, trước sức ép từ sân đấu nổi tiếng bậc nhất châu Âu, thử thách dành cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là vô cùng khắc nghiệt.

Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Galatasaray

Liverpool thắng 6, hòa 1, thua 3 trong 10 trận đấu gần nhất. Galatasaray thắng 8, thua 2.

Hai đội đối đầu 6 lần tại Champions League. Galatasaray thắng 3 trận và chỉ nhận 1 thất bại

Thông tin lực lượng Liverpool vs Galatasaray

Liverpool thiếu Isak, Leoni, Conor Bradley và Wataru Endo do chấn thương.

Về phía Galatasaray, Enes Buyuk vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương vai.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Galatasaray

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

Galatasaray: Cakir; Sallai, Singo, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen.

Dự đoán tỷ số Liverpool 3-1 Galatasaray (Liverpool thắng chung cuộc với tổng tỷ số 3-2 sau 120 phút)