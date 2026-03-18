Arsenal vào tứ kết Champions League

Arsenal loại Leverkusen để giành vé vào tứ kết Champions League

So với trận lượt đi với kết quả hoà 1-1 trên sân khách, Arsenal đã thể hiện bộ mặt tươi mới hơn khi trở lại sân nhà tiếp Leverkusen. Các học trò của HLV Mikel Arteta làm chủ thế trận và gây sức ép lên đối phương ngay khi nhập cuộc.

Dù không vượt trội đối thủ về tỷ lệ kiểm soát bóng, Arsenal lại tỏ ra hiệu quả hơn ở những tình huống tổ chức tấn công. Thế bế tắc của trận đấu được khai thông ở phút 36, nhận đường chuyền của đồng đội trong thế quay lưng về phía khung thành đối phương, Eze vẫn khéo léo xử lý trước khi xoay người tung pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải, phá lưới Leverkusen.

Bước sang hiệp 2, Arsenal chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng tốt. Các tình huống tấn công của Leverkusen đều bị ngăn chặn từ xa. Đội chủ nhà cũng khéo léo chia tách các tiền đạo đội khách, không cho đối phương nhiều không gian để xử lý bóng.

Chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Arsenal được ấn định ở phút 63, Declan Rice giành được bóng trong chân đối phương và sau một nhịp xử lý, anh thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng găm vào góc khiến thủ môn Janis Blaswich dù nỗ lực hết sức nhưng không thể cản phá.

Với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận, Arsenal đã giành quyền vào tứ kết Champions League. Đối thủ của thầy trò HLV Arteta là Sporting Lisbon, đội đã thắng đậm Bodo/Glimt 5-0 ở trận lượt về sau khi bất ngờ thua 0-3 trong trận lượt đi.