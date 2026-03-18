Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Arsenal vào tứ kết Champions League

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đội bóng thành London đánh bại Leverkusen 2-0 ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng 18/3.

Arsenal loại Leverkusen để giành vé vào tứ kết Champions League

So với trận lượt đi với kết quả hoà 1-1 trên sân khách, Arsenal đã thể hiện bộ mặt tươi mới hơn khi trở lại sân nhà tiếp Leverkusen. Các học trò của HLV Mikel Arteta làm chủ thế trận và gây sức ép lên đối phương ngay khi nhập cuộc.

Dù không vượt trội đối thủ về tỷ lệ kiểm soát bóng, Arsenal lại tỏ ra hiệu quả hơn ở những tình huống tổ chức tấn công. Thế bế tắc của trận đấu được khai thông ở phút 36, nhận đường chuyền của đồng đội trong thế quay lưng về phía khung thành đối phương, Eze vẫn khéo léo xử lý trước khi xoay người tung pha dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải, phá lưới Leverkusen.

Bước sang hiệp 2, Arsenal chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng tốt. Các tình huống tấn công của Leverkusen đều bị ngăn chặn từ xa. Đội chủ nhà cũng khéo léo chia tách các tiền đạo đội khách, không cho đối phương nhiều không gian để xử lý bóng.

Chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Arsenal được ấn định ở phút 63, Declan Rice giành được bóng trong chân đối phương và sau một nhịp xử lý, anh thực hiện pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng găm vào góc khiến thủ môn Janis Blaswich dù nỗ lực hết sức nhưng không thể cản phá.

Với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt trận, Arsenal đã giành quyền vào tứ kết Champions League. Đối thủ của thầy trò HLV Arteta là Sporting Lisbon, đội đã thắng đậm Bodo/Glimt 5-0 ở trận lượt về sau khi bất ngờ thua 0-3 trong trận lượt đi.

#Vòng 1/8 Champions League #Arsenal #HLV Mikel Arteta #Leverkusen

Xem thêm

Cùng chuyên mục