Tuyển Iran ra yêu cầu khó để dự World Cup, FIFA nói không

Đặng Lai

TPO - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, xác nhận cơ quan này đang thảo luận với FIFA về việc chuyển các trận đấu World Cup 2026 từ Mỹ sang Mexico, nước đồng chủ nhà của giải đấu. Nếu vậy, tuyển Iran có thể tránh được những rắc rối không cần thiết khi dự ngày hội của bóng đá thế giới.

Iran

“Chúng tôi đang đàm phán với FIFA để tổ chức các trận đấu World Cup của đội tuyển Iran tại Mexico”, ông Mehdi Taj viết trên trang X. Đây là động thái rất rõ ràng cho thấy tuyển Iran vẫn quyết tâm dự World Cup 2026. Nó khác với thông điệp từ Bộ trưởng Thể thao Iran.

Tuần trước, Bộ trưởng Thể thao Iran cho biết các cầu thủ nước này “không thể tham gia World Cup 2026” sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích. Khi đó, FIFA đã phải họp bàn để tìm quốc gia thay thế. Nhưng với động thái mới nhất từ phía Iran, nhiều khả năng FIFA sẽ không phải đau đầu chọn đội thế chỗ Iran.

Điều mà FIFA đau đầu lúc này là Iran khăng khăng đòi đưa các trận vòng bảng từ Mỹ sang Mexico. Theo phương án của đội tuyển châu Á, 3 đối thủ New Zealand, Bỉ và Ai Cập cũng phải “theo chân” Iran chuyển địa điểm thi đấu từ Mỹ sang Mexico.

3899-1.jpg
Theo lịch, Iran sẽ đá 3 trận vòng bảng tại Mỹ

Tuy nhiên khi tờ Wall Street Journal đặt câu hỏi về khả năng này, FIFA đã trả lời: “FIFA đang liên lạc thường xuyên với tất cả các liên đoàn thành viên tham gia World Cup 2026, bao gồm cả Cộng hòa Hồi giáo Iran, để thảo luận về kế hoạch cho giải đấu. FIFA mong muốn tất cả các đội tham gia sẽ thi đấu theo đúng lịch trình đã công bố”.

Một số nguồn tin tại FIFA cho biết việc dời lịch các trận đấu của Iran sẽ gây bất tiện cho các đội tuyển khác và tạo ra các vấn đề về thương mại. Bởi lẽ, vé các trận đấu đã được bán hết, lịch phát sóng cũng đã được ấn định trên toàn cầu và các thỏa thuận tài trợ cũng đã được ký kết.

Nguồn tin này cũng khẳng định trước ngày 30/4, FIFA sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc Iran có tham dự hay không và đội tuyển này sẽ đá 3 trận vòng bảng ở quốc gia nào.

Xem thêm

Cùng chuyên mục