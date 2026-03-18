Cú lội ngược dòng 'thần thánh' của Sporting Lisbon

TPO - Điểm nhấn trong loạt trận lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League vào rạng sáng thứ Tư là chiến thắng ngược dòng ấn tượng của Sporting Lisbon. Đội bóng Bồ Đào Nha tiến vào tứ kết sau khi vùi dập hiện tượng Bodo/Glimt với tỷ số 5-0 trong trận lượt về, giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-3.

Sporting Lisbon đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử của câu lạc bộ tại cúp châu Âu. Thất bại 0-3 trong trận lượt đi trên đất Na Uy khiến đội bóng Bồ Đào Nha chịu nhiều sức ép. Tuy nhiên, họ đã biến điều đó thành động lực để đè bẹp Bodo/Glimt trong trận tái đấu. Chiến thắng với tỷ số 5-0 sau 120 phút căng thẳng là kết quả hoàn toàn xứng đáng đối với đội bóng của HLV Rui Borges.

Trái ngược với trận lượt đi, Sporting Lisbon chơi hoàn toàn lấn lướt đội khác xuyên suốt 120 phút của trận đấu. Các con số thống kê đã chứng minh cho điều đó, Sporting Lisbon có tỷ số kiểm soát bóng lên đến 66%, dứt điểm tới 38 lần và sở hữu 9 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Bodo/Glimt có thể đã phải nhận nhiều bàn thua hơn nữa nếu các chân sút bên phía đội chủ nhà dứt điểm tốt hơn và thủ thành Nikita Haikin không chơi xuất sắc.

Chiến thắng này giúp Sporting Lisbon lọt vào vòng tứ kết và sẽ chạm trán Arsenal. Đội bóng của HLV Mikel Arteta nối dài chuỗi phong độ ấn tượng ở mùa giải này, đánh bại Leverkusen 2-0 trong trận lượt về. Với lợi thế sân nhà, Arsenal có thế trận lấn lướt và vượt lên dẫn trước nhờ siêu phẩm sút xa của Eze trong hiệp 1. Declan Rice ấn định chiến thắng trong hiệp 2 bằng cú cứa lòng đẳng cấp. Hiện tại, Arsenal bất bại 10 trận đấu tại Champions League mùa này, trong đó có 9 chiến thắng.

Trong khi đó, hai đại diện còn lại của Premier League là Chelsea và Man City lại gây thất vọng tràn trề. Chelsea tiếp tục phải nhận một thất bại với cách biệt ba bàn thắng trước PSG. Đội chủ nhà thể hiện bộ mặt bạc nhược trong phần lớn thời gian của trận đấu, họ thậm chí không thể chọc thủng lưới thủ thành Safonov trong trận đấu này. Đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Chelsea trên mọi đấu trường.

Man City đã có những sự nỗ lực trong cuộc đối đầu với Real Madrid, nhưng tất cả những gì họ làm được là không đủ để tạo nên cuộc lội ngược dòng. Đoàn quân của Pep Guardiola nhập cuộc chủ động, liên tiếp uy hiếp khung thành của Los Blancos, nhưng tấm thẻ đỏ của Bernardo Silva đã phá hỏng mọi thứ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bị truất quyền thi đấu do dùng tay ngăn cản cú sút của Vinicius Junior trong vòng cấm. Sau đó, cầu thủ chạy cánh người Brazil đã ghi bàn trên chấm phạt đền.

Man City cố gắng tấn công trong khoảng thời gian sau đó nhưng chỉ ghi được thêm 1 bàn thắng, người lập công là Haaland. Real Madrid khép lại trận đấu bằng bàn thắng của Vinicius Junior vào phút 90+3, ấn định chiến thắng 2-1. Đây đã là mùa giải thứ 3 liên tiếp, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha loại Man City ở các vòng loại trực tiếp.