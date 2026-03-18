Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Cú lội ngược dòng 'thần thánh' của Sporting Lisbon

Khanh Kiều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Điểm nhấn trong loạt trận lượt về vòng 16 đội UEFA Champions League vào rạng sáng thứ Tư là chiến thắng ngược dòng ấn tượng của Sporting Lisbon. Đội bóng Bồ Đào Nha tiến vào tứ kết sau khi vùi dập hiện tượng Bodo/Glimt với tỷ số 5-0 trong trận lượt về, giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 5-3.

Sporting Lisbon lội ngược dòng thành công.

Sporting Lisbon đã chơi một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử của câu lạc bộ tại cúp châu Âu. Thất bại 0-3 trong trận lượt đi trên đất Na Uy khiến đội bóng Bồ Đào Nha chịu nhiều sức ép. Tuy nhiên, họ đã biến điều đó thành động lực để đè bẹp Bodo/Glimt trong trận tái đấu. Chiến thắng với tỷ số 5-0 sau 120 phút căng thẳng là kết quả hoàn toàn xứng đáng đối với đội bóng của HLV Rui Borges.

Trái ngược với trận lượt đi, Sporting Lisbon chơi hoàn toàn lấn lướt đội khác xuyên suốt 120 phút của trận đấu. Các con số thống kê đã chứng minh cho điều đó, Sporting Lisbon có tỷ số kiểm soát bóng lên đến 66%, dứt điểm tới 38 lần và sở hữu 9 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Bodo/Glimt có thể đã phải nhận nhiều bàn thua hơn nữa nếu các chân sút bên phía đội chủ nhà dứt điểm tốt hơn và thủ thành Nikita Haikin không chơi xuất sắc.

Chiến thắng này giúp Sporting Lisbon lọt vào vòng tứ kết và sẽ chạm trán Arsenal. Đội bóng của HLV Mikel Arteta nối dài chuỗi phong độ ấn tượng ở mùa giải này, đánh bại Leverkusen 2-0 trong trận lượt về. Với lợi thế sân nhà, Arsenal có thế trận lấn lướt và vượt lên dẫn trước nhờ siêu phẩm sút xa của Eze trong hiệp 1. Declan Rice ấn định chiến thắng trong hiệp 2 bằng cú cứa lòng đẳng cấp. Hiện tại, Arsenal bất bại 10 trận đấu tại Champions League mùa này, trong đó có 9 chiến thắng.

Eze khai thông thế bế tắc cho Arsenal.

Trong khi đó, hai đại diện còn lại của Premier League là Chelsea và Man City lại gây thất vọng tràn trề. Chelsea tiếp tục phải nhận một thất bại với cách biệt ba bàn thắng trước PSG. Đội chủ nhà thể hiện bộ mặt bạc nhược trong phần lớn thời gian của trận đấu, họ thậm chí không thể chọc thủng lưới thủ thành Safonov trong trận đấu này. Đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Chelsea trên mọi đấu trường.

PSG tiếp tục hủy diệt Chelsea.

Man City đã có những sự nỗ lực trong cuộc đối đầu với Real Madrid, nhưng tất cả những gì họ làm được là không đủ để tạo nên cuộc lội ngược dòng. Đoàn quân của Pep Guardiola nhập cuộc chủ động, liên tiếp uy hiếp khung thành của Los Blancos, nhưng tấm thẻ đỏ của Bernardo Silva đã phá hỏng mọi thứ. Tiền vệ người Bồ Đào Nha bị truất quyền thi đấu do dùng tay ngăn cản cú sút của Vinicius Junior trong vòng cấm. Sau đó, cầu thủ chạy cánh người Brazil đã ghi bàn trên chấm phạt đền.

Real Madrid gieo sầu cho Man City.

Man City cố gắng tấn công trong khoảng thời gian sau đó nhưng chỉ ghi được thêm 1 bàn thắng, người lập công là Haaland. Real Madrid khép lại trận đấu bằng bàn thắng của Vinicius Junior vào phút 90+3, ấn định chiến thắng 2-1. Đây đã là mùa giải thứ 3 liên tiếp, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha loại Man City ở các vòng loại trực tiếp.

#UEFA Champions League #Lội ngược dòng #Kết quả Champions League #Vòng 16 đội #Vòng loại trực tiếp

