Silva nhận thẻ đỏ, Man City bị Real Madrid loại khỏi Champions League

TPO - Rạng sáng 18/3, Real Madrid đã đánh bại Man City 2-1 với một cú đúp của Vinicius trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League.

Man City một lần nữa thất bại trước Real Madrid ở đấu trường Champions League

Thất bại 0-3 ở trận lượt đi đẩy Man City vào thế không còn gì để mất khi bước vào trận lượt về trên sân Etihad. Đại diện Anh đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu, trong khi Real Madrid không hề tỏ ra e dè dù phải chơi trên sân khách.

Trận đấu vì vậy diễn ra với tốc độ nghẹt thở ngay từ đầu với màn "ăn miếng, trả miếng" giữa đôi bên. Bước ngoặt trận đấu diễn phút 20 của hiệp 1 khi Bernardo Silva dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ truất quyền cầu thủ đội khách đồng thời cho Real Madrid hưởng quả phạt 11m.



Trên chấm phạt đền, Vinicius không lỡ cơ hội đánh bại thủ môn Donnarumma, mở tỷ số trận đấu. Tình thế lúc này càng trở nên khó khăn cho thầy trò HLV Pep Guardiola khi họ đã để đối thủ dẫn với cách biệt 4-0 sau 2 lượt trận. Dù chơi thiếu người, Man City vẫn duy trì thế trận đôi công với đối thủ.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Erling Haaland thắp lên hy vọng cho Man City với pha xâm nhập vòng cấm đệm bóng thành bàn.

Tuy nhiên, đây là tất cả những gì Man City làm được. Bước sang hiệp 2, Real Madrid đã chủ động kiểm soát bóng một cách chặt chẽ hơn và không cho Man City thêm nhiều cơ hội. Phút 90+3, một lần nữa Vinicius lại lên tiếng với bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid.

Với kết quả này, Real Madrid đã giành vé vào vòng sau bằng tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận. Đối thủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tại tứ kết nhiều khả năng sẽ là Bayern Munich, đội đã thắng Atalanta 6-1 ở trận lượt đi. Trong khi đó, đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp Man City thất bại trước Real Madrid ở đấu trường hàng đầu châu Âu.