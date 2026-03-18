Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Silva nhận thẻ đỏ, Man City bị Real Madrid loại khỏi Champions League

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Rạng sáng 18/3, Real Madrid đã đánh bại Man City 2-1 với một cú đúp của Vinicius trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League.

Man City một lần nữa thất bại trước Real Madrid ở đấu trường Champions League

Thất bại 0-3 ở trận lượt đi đẩy Man City vào thế không còn gì để mất khi bước vào trận lượt về trên sân Etihad. Đại diện Anh đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu, trong khi Real Madrid không hề tỏ ra e dè dù phải chơi trên sân khách.
Trận đấu vì vậy diễn ra với tốc độ nghẹt thở ngay từ đầu với màn "ăn miếng, trả miếng" giữa đôi bên. Bước ngoặt trận đấu diễn phút 20 của hiệp 1 khi Bernardo Silva dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ truất quyền cầu thủ đội khách đồng thời cho Real Madrid hưởng quả phạt 11m.

Trên chấm phạt đền, Vinicius không lỡ cơ hội đánh bại thủ môn Donnarumma, mở tỷ số trận đấu. Tình thế lúc này càng trở nên khó khăn cho thầy trò HLV Pep Guardiola khi họ đã để đối thủ dẫn với cách biệt 4-0 sau 2 lượt trận. Dù chơi thiếu người, Man City vẫn duy trì thế trận đôi công với đối thủ.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Erling Haaland thắp lên hy vọng cho Man City với pha xâm nhập vòng cấm đệm bóng thành bàn.

Tuy nhiên, đây là tất cả những gì Man City làm được. Bước sang hiệp 2, Real Madrid đã chủ động kiểm soát bóng một cách chặt chẽ hơn và không cho Man City thêm nhiều cơ hội. Phút 90+3, một lần nữa Vinicius lại lên tiếng với bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid.

Với kết quả này, Real Madrid đã giành vé vào vòng sau bằng tổng tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận. Đối thủ của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tại tứ kết nhiều khả năng sẽ là Bayern Munich, đội đã thắng Atalanta 6-1 ở trận lượt đi. Trong khi đó, đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp Man City thất bại trước Real Madrid ở đấu trường hàng đầu châu Âu.

