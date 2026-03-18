Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

LĐBĐ Châu Phi tước chức vô địch của Senegal

Khanh Kiều

TPO - Vào ngày 17/3, LĐBĐ Châu Phi đã phán quyết rằng Senegal bị xử thua trong trận chung kết cúp bóng đá châu Phi 2026. Vì vậy, danh hiệu vô địch sẽ được trao cho đội tuyển Morocco.

Senegal bị tước chức vô địch.
Senegal bị tước chức vô địch.

Hôm thứ Ba, Morocco đã bất ngờ được trao chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi sau khi giải đấu đã kết thúc từ 2 tháng trước. Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) cho biết hội đồng phúc thẩm của họ đã phán quyết Senegal "bị tuyên bố thua cuộc trong trận chung kết" và chiến thắng 1-0 trong hiệp phụ của họ trở thành chiến thắng 3-0 cho nước chủ nhà Morocco. Quyết định này đồng nghĩa với việc Morocco đăng quang chức vô địch châu Phi lần thứ hai trong lịch sử sau 50 năm chờ đợi.

Hành động của Senegal đã bị chỉ trích nặng nề và được xem là một vết nhơ lớn đối với một giải đấu vốn dĩ rất thành công. CAF cũng thông báo hủy bỏ khoản tiền phạt 100.000 đô la Mỹ đối với tiền đạo Ismael Saibari của Morocco và giảm án treo giò của anh xuống còn một trận.

CAF cũng cho biết khoản tiền phạt áp đặt lên Morocco vì vụ việc các cậu bé nhặt bóng cố gắng lấy trộm khăn của thủ môn Senegal bên cạnh khung thành đã được giảm xuống còn 50.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, khoản tiền phạt 100.000 đô la Mỹ áp đặt lên Morocco vì các cầu thủ và quan chức của họ cố gắng can thiệp vào quy trình VAR vẫn được giữ nguyên.

Trong trận chung kết ngày 18 tháng 1 tại Rabat, các cầu thủ Senegal do huấn luyện viên Pape Thiaw dẫn đầu đã rời sân để phản đối trong 15 phút bù giờ. Nguyên nhân của hành động này là do Senegal bị từ chối một bàn thắng chỉ vài phút trước khi Morocco được hưởng phạt đền. Đội tuyển Senegal bày tỏ sự tức giận với trọng tài Jean-Jacques Ndala vì đã cho Morocco hưởng quả phạt đền sau khi xem lại VAR.

Người hâm mộ đã cố gắng tràn vào sân khi Morocco được hưởng quả phạt đền quyết định trận đấu. Khi trận đấu tiếp tục, cú sút phạt đền của tiền đạo Brahim Diaz đã bị thủ môn Edouard Mendy cản phá. Trận đấu bước vào hiệp phụ và Pape Gueye ghi bàn thắng duy nhất giúp Senegal giành chiến thắng.

Tại phiên điều trần kỷ luật ban đầu, CAF đã phạt các cầu thủ, quan chức Senegal và Morocco hơn 1 triệu đô la và cấm thi đấu, nhưng không thay đổi kết quả chung cuộc.

Khanh Kiều
#Morocco #Senegal #Morocco vs Senegal #Senegal bị xử thua #Chung kết #Cúp bóng đá châu Phi 2026

