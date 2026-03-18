Nhận định SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định, 18h00 ngày 18/3: Cứu vãn mùa giải

Đặng Lai
TPO - Nhận định bóng đá SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định, Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tại vòng tứ kết, Nam Định sẽ làm khách của Đà Nẵng. Trận đấu này là cơ hội để nhà đương kim vô địch cứu vãn một mùa giải thất bát.

Nhận định trước trận đấu SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định

Hiện tại, coi như Nam Định đã đầu hàng ở cuộc đua vô địch LPBank V.League. Về lý thuyết, họ vẫn còn khả năng truất ngôi của Công an Hà Nội nhưng cơ hội là cực khó. Trong những vòng đấu gần đây, Nam Định đã có dấu hiệu hồi sinh với những chiến thắng liên tiếp nhưng như vậy vẫn là chưa đủ khi khoảng cách giữa 2 đội vẫn lên tới 2 con số.

Nam Định hiện tại thậm chí còn chưa vươn lên Tốp 6 chứ chưa nói gì tới việc lọt vào Tốp 3 hay xa hơn là đua vô địch. Trong bối cảnh đó, việc giành một danh hiệu ở Cúp Quốc gia là mục tiêu thiết thực nhất, xoa dịu mùa giải hiện tại của họ khi đội bóng này còn thất bại ở cả mặt trận quốc tế.

Trong bối cảnh đó, chiến thắng trước Đà Nẵng sẽ giúp họ tiến gần hơn tới chức vô địch. Cơ hội đăng quang của Nam Định ở Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 là không hề nhỏ khi một số đối thủ lớn như Hà Nội FC, Công an Hà Nội đã rớt đài ở sân chơi này.

Nam Định đủ khả năng ra về với chiến thắng

Phong độ, lịch sử đối đầu SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định

Bên kia chí tuyến, Đà Nẵng thực sự không thể tập trung tối đa cho trận đấu. Đơn giản, họ đang sa lầy ở cuộc đua trụ hạng. Đội bóng đang lẹt đẹt ở vị trí thứ 2 từ dưới lên. Trận đấu gần nhất, tưởng như họ đã có được 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai thì cuối cùng, Đà Nẵng lại bị dẫn bàn và chỉ có thể thoát thua ở những giây cuối cùng.

1 điểm tuy là thất vọng đối với họ nhưng dù sao cũng giúp đội bóng này giữ được chỗ đứng ở cuộc đua trụ hạng, không bị những đối thủ như Thanh Hóa, HAGL bỏ lại quá xa.

Trong bối cảnh tâm trí còn đang phải tập trung vào sân chơi quan trọng hơn, Đà Nẵng hiểu rằng họ khó có thể cống hiến hết sức cho trận gặp Nam Định. Đà Nẵng buộc phải chọn mặt trận ưu tiên cho mình và đó là cơ hội dành cho Nam Định.

5 lần đối đầu với Đà Nẵng gần đây, Nam Định bất bại, thắng 3. Chi tiết này càng củng cố cho cơ hội giành chiến thắng của đội bóng thành Nam.

Đội hình dự kiến SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định

Đà Nẵng: Văn Toản, Đức Anh, Duy Cương, Văn Sơn, Hồng Phúc, Lopez, Anh Tuấn, Văn Hữu, Milan Makaric, Ribamar, Minh Quang.

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Lucas, Kevin Phạm Ba, Văn Tới, Hoàng Anh, Caio Cesar, Văn Đạt, Ti Phông, Percy Tau, Xuân Son.

Dự đoán tỷ số: SHB Đà Nẵng 1-2 Thép Xanh Nam Định

Xem Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025/26 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.

