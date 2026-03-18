Nhận định Barcelona vs Newcastle, 3h00 ngày 19/3: Vặt lông 'Chích chòe'

TPO - Nhận định bóng đá Barca vs Newcastle, Champions League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona đã vất vả cầm hòa Newcastle ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League. Đó là lời cảnh báo cho thầy trò Hansi Flick về việc trận lượt về sẽ rất khó khăn.

Nhận định trước trận Barcelona vs Newcastle

Trên sân St' James Park của Newcastle, Barca phải trải qua 90 phút tra tấn thể lực. Đội chủ nhà có nhiều thời điểm dồn ép Barca bằng thứ bóng đá "lực điền" dồi dào thể lực, sử dụng nhiều đường bóng dài đúng phong cách cổ điển của người Anh. Phút 86, Harvey Barnes ghi bàn mở tỷ số cho Newcastle. Tưởng rằng Barca sẽ ra về với một thất bại, họ được hưởng phạt đền và Yamal ghi bàn ở phút 90+6.

Sau tất cả, Barca vượt ải St' James Park thành công với tỷ số hòa. Thầy trò HLV Flick nắm lợi thế trong tay khi chuẩn bị trở lại Camp Nou để tiếp đón Newcastle. Một chiến thắng với tỷ số 1-0 là đủ để Barca giành vé vào vòng tứ kết. Song, sau những gì xảy ra tại Anh, cục diện trong trận tái đấu giữa Barca và Newcastle sẽ khó lường.

Hai CLB đã đối đầu nhau với thứ bóng đá khác biệt. Barca cố gắng cầm bóng, thực hiện nhiều đường chuyền ngắn để kéo giãn hệ thống đội hình Newcastle. Newcastle thì vẫn trung thành với thứ bóng đá chạy không biết mệt, liên tục pressing cường độ cao để buộc cầu thủ Barca chuyền vội, không có không gian để đan lát, phối hợp theo phong cách quen thuộc.

Từ sự cổ vũ của khán giả nhà, cầu thủ Newcastle chạy không biết mệt trước Barca. Thế nhưng, sau một tuần, tình thế sẽ khác khi Newcastle chơi ở Camp Nou. "Chích chòe" vừa trải qua lịch thi đấu khắc nghiệt ở 3 đấu trường, ra sân dồn dập với mật độ 3 ngày/trận, liệu có duy trì thể lực sung mãn hay không là vấn đề.

Ngược lại, Barca không thể rơi vào cuộc chiến thể lực với Newcastle. Họ vẫn phải chơi theo phong cách của chính họ nhưng cần tối ưu khả năng kiểm soát bóng, dùng đa dạng các miếng đánh để phá vỡ cấu trúc đội hình Newcastle. Trên hết, Barca cần Yamal, Raphinha và Fermin Lopez đạt phong độ cao nhất, có nhiều tình huống xử lý xuất thần mang dấu ấn cá nhân để tạo nên bước ngoặt cho trận này.

Phong độ, thành tích đối đầu Barcelona vs Newcastle

Sau trận lượt đi trên sân của Newcastle, Barca trở lại La Liga và có chiến thắng đậm 5-2 trước Athletic Bilbao. Đó là trận đấu Barca cho Yamal nghỉ ngơi nhằm tránh mọi rủi ro trước cuộc tiếp đón Newcastle. Raphinha đã thay thế xuất sắc vai trò của Yamal, ghi một hat-trick vào lưới Bilbao. Khi Raphinha trở lại với cảm hứng chơi bóng tốt nhất, đó là lúc sức mạnh của Barca sẽ đáng gờm hơn.

Newcastle cũng tiếp đà hưng phấn bằng chiến thắng 1-0 trước Chelsea. HLV Eddie Howe đã xoay tua đội hình cho trận Chelsea và vẫn giành kết quả như ý. Giờ đây, nhiều trụ cột Newcastle được sạc lại thể lực, sẵn sàng nghênh chiến Barca.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Newcastle

Barcelona thiếu vắng Jules Kounde, Frenkie de Jong, Alejandro Balde (chấn thương gân kheo) và Andreas Christensen (đầu gối). Lamine Yamal đã bình phục, nhiều khả năng đá chính cánh phải. Marcus Rashford có thể trở lại nhưng khó thay Raphinha - người vừa lập hat-trick

Newcastle mất Bruno Guimaraes, Lewis Miley, Fabian Schar và Emil Krafth vì chấn thương. Sandro Tonali chờ đánh giá thể trạng. Anthony Gordon dự kiến đá chính. HLV Howe cân nhắc giữa Trippier và Livramento, đồng thời có thể điều chỉnh nhân sự khi Elanga, Joelinton hay Dan Burn sẵn sàng trở lại.

Đội hình dự kiến 2 CLB.

Dự đoán tỷ số: Barcelona 1-0 Newcastle.

