Truyền thông Malaysia đòi đội tuyển nước nhà từ bỏ nhập tịch: Thà thua trung thực còn hơn thắng gian lận

TPO - Trong bài viết mới đây, tờ New Strait Times không ngần ngại lên tiếng yêu cầu LĐBĐ Malaysia từ bỏ chương trình nhập tịch. Theo họ, đội tuyển nước nhà “đừng đi tắt nữa”. Thay vào đó, Bầy hổ hãy đi từ từ, tuy chậm nhưng chắc chắn và trung thực.

‘Án phạt làm xấu hổ hình ảnh nền bóng đá’

“Xấu hổ” là từ New Strait Times miêu tả về những gì mà bóng đá Malaysia đang phải trải qua. Ấn phẩm này viết: “Làm giả giấy tờ để khoác áo một đội tuyển quốc gia khác nằm trong số những hành vi sai phạm nghiêm trọng nhất của FIFA. Thế nhưng đội tuyển của chúng ta lại mắc phải sai sót này.

Và cái giá phải trả là hình phạt từ FIFA rồi mới đây là AFC. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á đã nhanh chóng tước bỏ chiến thắng của Malaysia trước Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0) trong các trận đấu vòng loại Asian Cup năm ngoái, qua đó chấm dứt mọi hy vọng giành vé tham dự giải đấu tại Saudi Arabia năm sau.

Đáng ra Harimau Malaya không nên nhập tịch vội vàng như vậy. Và có lẽ chúng ta cũng chẳng cần đến 7 cầu thủ đó để đánh bại 2 đội tuyển Nepal và Việt Nam.

Cuối cùng, nỗ lực gian dối của Malaysia chỉ mang lợi cho đối thủ. AFC đã trao chiến thắng 3-0 cho cả hai đội, một món quà hào phóng mà Malaysia đã dâng lên một cách dễ dàng.

Nepal, một đội bóng hiếm khi giành được điểm trước các đối thủ mạnh đến từ châu Á, hẳn đang tự hỏi họ đã làm gì để có được vận may như vậy. Malaysia, từng tự hào với thành tích bất bại 15 điểm, giờ chỉ còn 9 điểm. Trong khi đó, Việt Nam tiến vào vòng chung kết với 15 điểm tuyệt đối sau 5 trận.

Joao Figueiredo và Hector Hevel là 2 trong 7 cầu thủ nhập tịch gian dối của Malaysia

Trận đấu cuối cùng của bảng F vào ngày 31/3 tới chỉ còn mang tính thủ tục. Có lẽ chỉ Việt Nam muốn giành chiến thắng thuyết phục để chiều lòng khán giả tại sân vận động Thiên Trường”.

Giá như FAM đừng sai lầm!

New Strait Times tỏ ra tiếc cho nền bóng đá, cho cơ quan quản lý nước nhà vì theo họ, nếu như FAM cẩn trọng và đỡ vội vàng hơn, tất cả đã tránh khỏi một cú sốc.

New Strait Times viết: “Nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thực hiện một chút thẩm định kỹ lưỡng hơn, đội tuyển của đất nước này có thể đã tránh được một án phạt, đã có thể tránh bị xem là “sai lầm điển hình” mãi mãi bị nói đến sau này.

Thực tế, bóng đá Malaysia đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích, và điều đó là hoàn toàn xác đáng. FIFA, ngay cả khi đang giải quyết những vấn đề lớn hơn như Iran bỏ World Cup 2026 hay việc tổ chức World Cup, vẫn phải theo đuổi vụ việc này đến cùng. Họ muốn đảm bảo những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt.

Nếu cứ để mặc cho qua, thì thông điệp gửi đi là gì? Những giải pháp nhanh chóng, lối tắt và thủ tục giấy tờ tiện lợi, giờ đã không có chỗ đứng trong bóng đá quốc tế.

Vì tôn chỉ đó, FIFA muốn làm cho ra nhẽ vấn đề. Và kết cục sẽ là nỗi xấu hổ của cả nền bóng đá chúng ta. Harimau Malaya sẽ bị la ó ở mọi sân bóng, nơi mà họ đặt chân đến. Đó thực ra là một kết cục xứng đáng cho những gì FAM đã làm. Tất cả những điều tệ hại này đều có thể tránh được nếu như họ cẩn trọng và chính xác hơn đôi chút”.

NHM phản đối LĐBĐ Malaysia

“Hãy từ bỏ chương trình nhập tịch”

Cuối cùng, ấn phẩm Malaysia khuyên nền bóng đá nên tập trung vào đào tạo tài năng trẻ, đi lên từ “móng”. Họ cho rằng thà thua nhưng trung thực còn hơn thắng mà gian lận.

“Liệu bóng đá Malaysia có thể phục hồi? Có. Thực tế là Malaysia đã từng vấp ngã và đã phục hồi thành công. Nhưng chúng ta nên tiếp cận mọi thứ khác đi. Có lẽ đã đến lúc từ bỏ nỗi ám ảnh về việc nhanh chóng đạt được thành công thông qua các chương trình nhập tịch”, New Strait Times nhận định.

Chúng ta cần sự tiến bộ, nhưng chậm hơn cũng được, ít hào nhoáng hơn cũng được, miễn là mọi thứ trung thực và ổn định. Chương trình Phát triển bóng đá quốc gia (NFDP) tồn tại là có lý do. Lúc này, hãy sử dụng nó.

Hôm qua, người hâm mộ đã tập trung tại đại bản doanh FAM ở Kelana Jaya. Họ đến đây không phải để ăn mừng, mà để phản đối, thể hiện sự tổn thương sâu sắc về niềm tin.

Trên mạng xã hội cũng vậy. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sự tức giận trong họ bùng phát. Tất cả đều có lý khi họ bức xúc trước sự kiện được coi là một trong những vụ bê bối gây tổn hại nhất trong lịch sử bóng đá quốc gia.

Lập trường của họ là không ủng hộ nhóm cầu thủ nhập tịch đại diện cho đội tuyển và cho các CLB ở MFL (giải chuyên nghiệp Malaysia). Có thể việc MFL cho 4 cầu thủ nhập tịch tranh cãi tiếp tục thi đấu vẫn nằm trong quy định, nhưng nhìn từ mọi góc độ khác thì nó trông thật tệ.

Đối với Harimau Malaya, biểu tượng này đã bị hạ thấp giá trị. Giờ đây, các cầu thủ, các thành viên của đội tuyển phải giành lại niềm tin một cách xứng đáng, trung thực, không được đi đường tắt.

Và đối với người hâm mộ, những người có niềm đam mê và tình yêu chưa bao giờ phai nhạt, vẫn còn đó hy vọng rằng giai đoạn tối này sẽ nhường chỗ cho một tương lai tươi sáng và trung thực hơn cho bóng đá Malaysia”.