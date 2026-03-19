HLV đội tuyển Malaysia bị yêu cầu từ chức

Đặng Lai

TPO - HLV đương nhiệm của đội tuyển Malaysia, Peter Cklamovski, khó có thể giữ được vị trí của mình trong bối cảnh đội bóng của ông không còn nhiều giải đấu trước mắt và ngân sách dành cho đội tuyển khó được duy trì sau bê bối nhập tịch vừa qua.

Đây là thông điệp của Zakaria Rahim, cựu HLV của Selangor, một trong những chuyên gia uy tín nhất Malaysia. Ông Zakaria Rahim khẳng định HLV và giám đốc điều hành Rob Friend đã không còn chỗ đứng ở đội tuyển Malaysia.

"Đối với tôi, họ (Peter Cklamovski và giám đốc điều hành Rob Friend) không còn phù hợp nữa vì sự hiện diện của họ ở đội tuyển quốc gia Malaysia phần lớn nhờ khoản ngân sách 15 triệu ringgit (hơn 100 tỷ đồng) mà chính phủ rót cho", ông nói trên trang Astro Arena.

“Các nhà hoạch định ban đầu hứa hẹn tăng lên 30 triệu ringgit, nhưng theo tôi được biết sau những gì đã diễn ra thì ngân sách sẽ không thay đổi, thậm chí tôi không chắc sau này nó có bị cắt giảm không. Ngoài ra, sẽ không còn giải đấu lớn nào nữa cho đến vòng loại World Cup 2030”.

Theo vị chuyên gia này, ASEAN Cup 2026 là một giải đấu quan trọng của Malaysia nhưng nó cũng không yêu cầu Liên đoàn bóng đá phải thuê một ê kíp đắt đỏ như vậy. Cklamovski được đưa về với mục tiêu chính là Asian Cup 2027. Kế hoạch đã thất bại. Đó là lý do HLV người Australia nên rời đi.

"Sẽ chẳng còn gì để tranh đấu một khi Liên đoàn bóng đá châu Á quyết định trừ 6 điểm của Malaysia ở vòng loại Cúp châu Á. Về phần ASEAN Cup, đội tuyển chúng ta không cần một đội ngũ huấn luyện đắt đỏ như vậy”, ông Zakaria Rahim nói với giọng đầy quyết liệt.

"Một huấn luyện viên có thể định hình lại đội tuyển quốc gia và ưu tiên các cầu thủ trong nước là đủ. Vì vậy, tôi nghĩ họ cần tự nguyện rời khỏi đội tuyển để không bị sa thải. Nếu không, chúng tôi sẽ yêu cầu họ từ chức”.

Vị chuyên gia này cũng thừa nhận với tình thế của bóng đá Malaysia hiện tại, điều quan trọng nhất là họ phải khôi phục danh dự sau bê bối nhập tịch gian dối. "Chúng ta cần khôi phục chất lượng bóng đá Malaysia và đội tuyển quốc gia. Những gì đang xảy ra cho thấy bóng đá Malaysia nói chung đã đánh mất niềm tin, cả từ người hâm mộ, người dân, thậm chí cả người hâm mộ ASEAN cũng như châu Á rồi cả thế giới cũng đã biết về sai phạm của chúng ta", ông Rahim kết luận.

Đặng Lai
#Asian Cup 2027 #vòng loại Asian Cup 2027 #Việt Nam vs Malaysia #Peter Cklamovski #Kim Sang-sik #Malaysia #Malaysia gian lận #FIFA #FAM #nhập tịch gian lận #AFC

