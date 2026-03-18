Nam A Bank kiến tạo sân chơi đẳng cấp, nâng tầm golf Việt tại Vietnam Masters 2026

Giải Golf Nam A Bank Vietnam Masters 2026, diễn ra từ ngày 15/3 đến 19/3/2026 tại Royal Long An Golf & Country Club với hàng loạt trận tranh tài hấp dẫn. Với vai trò đồng hành chính thức, Nam A Bank đã góp phần kiến tạo một không gian thể thao đẳng cấp, nâng tầm golf Việt đến những người yêu thể thao trên toàn cầu.

Giải đấu năm nay quy tụ 138 vận động viên trong và ngoài nước, tranh tài theo thể thức 54 hố chuẩn quốc tế, thuộc hệ thống ADT và VGA Tour

Trong không gian đặc trưng của những đường fairway uốn lượn và bẫy cát đầy thử thách, giải đấu không chỉ là cuộc cạnh tranh về kỹ thuật và bản lĩnh, mà còn trở thành nơi hội tụ của một phong cách sống – nơi sự tập trung, kỷ luật và chiều sâu nội lực được đề cao. Đây cũng chính là tinh thần “Tĩnh để vươn xa” mà Nam A Bank theo đuổi và lan tỏa thông qua sự kiện.

Chia sẻ về giải đấu, đại diện Nam A Bank cho biết: “Vietnam Masters không đơn thuần là một giải đấu thể thao, mà còn là không gian kết nối những cá nhân theo đuổi chuẩn mực, bản lĩnh và giá trị bền vững. Thông qua giải đấu, Nam A Bank mong muốn góp phần phát triển hệ sinh thái golf chuyên nghiệp tại Việt Nam, đồng thời xây dựng cầu nối giữa thể thao đỉnh cao với phân khúc khách hàng yêu thích bộ môn golf”.

Dấu ấn mùa giải năm nay tiếp tục được nâng tầm với quỹ tiền thưởng lên đến 100.000 USD – mức cao nhất trong hệ thống VGA Tour hiện tại. Sau 36 hố, giải sẽ tiến hành cắt loại, lựa chọn 50 vận động viên có thành tích tốt nhất (và đồng hạng) bước vào vòng chung kết, hứa hẹn những diễn biến kịch tính ở chặng đua cuối.

Không dừng lại ở yếu tố thi đấu, Nam A Bank đang từng bước khẳng định cách tiếp cận riêng khi gắn kết tài chính với thể thao và phong cách sống. Golf – bộ môn đòi hỏi sự điềm tĩnh, kiểm soát và chiến lược dài hạn – trở thành “ngôn ngữ chung” để ngân hàng kết nối sâu hơn với cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư và khách hàng cao cấp.

Việc giải đấu tiếp tục được tổ chức tại Royal Long An Golf & Country Club – địa điểm đã đồng hành nhiều năm – góp phần duy trì tính ổn định và chuẩn mực chuyên môn. Tại đây, các vận động viên không chỉ thử thách kỹ năng mà còn kiểm chứng khả năng thích ứng và bản lĩnh trong điều kiện sân đấu giàu tính chiến thuật.

Tiếp nối hành trình từ năm 2017 của Vietnam Masters – một trong những giải golf chuyên nghiệp lâu đời tại Việt Nam – vai trò chủ động của Nam A Bank đang ngày càng được thể hiện rõ nét, không chỉ ở công tác tổ chức mà còn trong việc gia tăng chiều sâu giá trị cho giải đấu, từ chuyên môn đến văn hóa thể thao.

Nam A Bank Vietnam Masters 2026 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 19/3/2026, mang đến cho người hâm mộ những màn so tài đỉnh cao, đồng thời mở ra không gian trải nghiệm nơi thể thao, bản lĩnh cá nhân và những giá trị sống bền vững giao thoa.