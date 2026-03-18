Phạm Tiến Sản: Từ ‘vua về nhì’ đến 3 Huy chương vàng SEA Games nhờ tập luyện khoa học và công nghệ Garmin

Không phải cứ chạy nhiều hơn là sẽ chạy nhanh hơn. Theo vận động viên marathon hàng đầu Việt Nam Phạm Tiến Sản, bí quyết để chinh phục các mục tiêu như sub 4 hay sub 3:30 Full Marathon không nằm ở việc “đốt cháy giai đoạn”, mà ở một lộ trình tập luyện khoa học và khả năng hiểu rõ cơ thể của chính mình.

Chia sẻ tại talkshow trước thềm Tiền Phong Marathon 2026, Tiến Sản đã bật mí những nguyên tắc quan trọng giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao, thậm chí bứt phá thành tích sau tuổi 30.

Nói không với “đốt cháy giai đoạn”

Với nhiều runner phong trào, những cột mốc như sub 4 hay sub 3:30 ở cự ly marathon luôn là mục tiêu đáng mơ ước. Tuy nhiên theo vận động viên Phạm Tiến Sản, để đạt được những thành tích này một cách bền vững, điều quan trọng không nằm ở việc chạy nhiều hơn hay tập nặng hơn, mà là xây dựng nền tảng thể lực đúng cách.

Phạm Tiến Sản (bên phải) tại buổi talk “Tập luyện để đạt Sub 3:30, Sub 4 cho FM như thế nào?” do báo Tiền Phong và Garmin tổ chức

Trong bối cảnh phong trào chạy bộ tại Việt Nam phát triển mạnh, không ít người đặt mục tiêu marathon ngay khi vừa bắt đầu chạy hoặc khi nền tảng sức bền chưa thực sự vững. Theo anh, đây là sai lầm phổ biến khiến nhiều runner dễ gặp chấn thương hoặc khó cải thiện thành tích.

Marathon là môn thể thao đòi hỏi quá trình tích lũy lâu dài. Do đó, việc vội vàng tăng cự ly hoặc khối lượng tập luyện không chỉ khiến thành tích khó cải thiện mà còn làm tăng nguy cơ quá tải.

“Chúng ta không nên vì thấy bạn bè chạy được Full Marathon mà vội đăng ký chỉ sau vài tháng tập luyện. Điều quan trọng nhất là phải xây dựng nền tảng thể lực từng bước và duy trì sự ổn định trong quá trình tập luyện”, Tiến Sản chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của anh, trước khi đặt mục tiêu marathon, runner nên bắt đầu từ các cự ly ngắn sau đó tăng dần khối lượng (10km, 15km, Half Marathon, Full Marathon). Khi đã có khả năng duy trì pace ổn định ở cự ly 21 km, việc đặt mục tiêu sub 4 hay sub 3:30 mới trở nên thực tế hơn.

Bên cạnh đó, việc tập luyện theo cảm hứng cũng là nguyên nhân khiến nhiều người gặp chấn thương. Có những ngày runner cảm thấy khỏe nên tăng khối lượng chạy quá nhiều, nhưng sau đó cơ thể lại không kịp hồi phục.

“Marathon là môn thể thao của sự kiên nhẫn. Tập luyện cần ổn định, có kế hoạch và đi đúng lộ trình”, anh nói.

Bứt phá phong độ tuổi 30 nhờ ứng dụng công nghệ

Ít ai biết rằng trước khi giành những thành tích lớn, Tiến Sản từng được cộng đồng gọi vui là “vua về nhì” vì nhiều lần cán đích ở vị trí á quân.

“Trước đây tôi được mọi người gọi vui là ‘vua về nhì’. Nhưng từ khi bắt đầu tập luyện dựa trên dữ liệu và ứng dụng công nghệ như đồng hồ Garmin Forerunner Watch, tôi có thể hiểu rõ cơ thể mình, từ đó điều chỉnh giáo án và quá trình tập luyện hiệu quả hơn, điều này đã góp phần giúp tôi bứt phá thành tích trong sự nghiệp thể thao”, Phạm Tiến Sản chia sẻ.

Bước ngoặt đến khi anh bắt đầu tiếp cận với các thiết bị theo dõi tập luyện chuyên sâu, đặc biệt là dòng đồng hồ Garmin Forerunner Watch từ những dòng đầu tiên như Garmin Forerunner 935, Garmin Forerunner 945, Garmin Forerunner 955, Garmin Forerunner 965 và hiện tại là Garmin Forerunner 970.

Theo Tiến Sản, các thiết bị này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp anh theo dõi chi tiết các chỉ số tập luyện như nhịp tim, cường độ vận động, hiệu suất hay mức độ hồi phục của cơ thể. Nhờ dữ liệu được ghi nhận liên tục và đồng bộ trên ứng dụng Garmin Connect, anh có thể nhìn rõ sự thay đổi của cơ thể qua từng giai đoạn và điều chỉnh giáo án tập luyện một cách khoa học hơn.

“Đồng hồ thông minh không thể chạy thay bạn. Nhưng nó giúp bạn hiểu cơ thể mình nhiều hơn”, anh chia sẻ.

Phạm Tiến Sản chuẩn bị cho bài tập được xây dựng theo giáo án của ‘huấn luyện viên ảo” được tích hợp trong đồng hồ Garmin Forerunner 970

Điều đáng chú ý là nhờ quá trình tập luyện dựa trên dữ liệu, các chỉ số tập luyện của anh hiện nay thậm chí tốt hơn nhiều so với giai đoạn sung sức nhất. Khi nhìn lại dữ liệu tập luyện qua nhiều năm, anh nhận ra nhiều thông số từ các bài chạy ngắn đến những buổi chạy dài hiện tại đã vượt qua cả thời điểm mình ở tuổi 23–27, giai đoạn vốn thường được xem là đỉnh cao của một vận động viên.

Những thay đổi đó không chỉ thể hiện trên dữ liệu mà còn được chứng minh bằng thành tích thi đấu. Sau tuổi 30, Tiến Sản đã liên tiếp giành 3 Huy chương Vàng SEA Games Duathlon (chạy và đạp xe) và trở thành một trong những vận động viên sức bền xuất sắc của thể thao Việt Nam.

Theo anh, công nghệ không phải là yếu tố thay thế cho quá trình tập luyện, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc giúp runner hiểu rõ cơ thể mình và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

Việc theo dõi các dữ liệu như nhịp tim, hiệu suất vận động, mức độ hồi phục hay chất lượng giấc ngủ giúp người chạy xây dựng lộ trình tập luyện rõ ràng hơn, đồng thời hạn chế tình trạng tập luyện quá sức.

Trong bối cảnh phong trào chạy bộ tại Việt Nam ngày càng phát triển, Tiến Sản cho rằng sự kết hợp giữa tư duy tập luyện đúng và công nghệ theo dõi sức khỏe sẽ giúp cộng đồng chạy bộ nâng cao thành tích một cách bền vững, đồng thời duy trì niềm vui và sự gắn bó lâu dài với môn thể thao này.

Runner có thể theo dõi toàn bộ phần chia sẻ của Phạm Tiến Sản trong talkshow để khám phá thêm nhiều tips tập luyện và kinh nghiệm chinh phục marathon hiệu quả do báo Tiền Phong và Garmin Việt Nam thực hiện tại link: https://www.youtube.com/watch?v=dh6yX4W4mhw