Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Tuấn Anh thi đấu bùng nổ tại Vietnam Masters 2026

Trọng Đạt
TPO - Hai nhà vô địch golf Quốc gia Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Tuấn Anh là hai đại diện Việt Nam duy nhất vượt qua cắt loại Vietnam Masters 2026, sau khi đều duy trì vòng đấu âm gậy qua 36 hố.

Nguyễn Nhất Long có em trai ruột lần đầu làm caddie.

Vietnam Masters 2026 đã chứng kiến những diễn biến kịch tính qua 36 hố khi bảng xếp hạng có sự xáo trộn mạnh mẽ, với các màn rượt đuổi điểm số đầy căng thẳng trong cuộc đua đến ngôi vô địch sau vòng 2.

Dẫn đầu bảng xếp hạng sau hai ngày thi đấu chính thức là vận động viên người Indonesia - Jonathan Wijono với tổng điểm (-11). Trong ngày thi đấu thứ 2, anh ghi được 5 birdie và chỉ mắc 1 bogey tại hố số 9, kết thúc ngày thi đấu với 68 gậy (-4).

Bám sát phía sau là nhóm các golfer gồm Jazz Janewattananond (Thái Lan) với kết quả (-10). Xếp ở vị trí T3 là Henry Lee (Canada), Aman Raj (Ấn Độ) và Seungtaek Oh (Hàn Quốc) với kết quả (-9).

Nguyễn Tuấn Anh là golfer nghiệp dư có thành tích tốt nhất sau vòng 2.

Đáng chú ý, về phía các đại diện chủ nhà Việt Nam đã có một ngày thi đấu bùng nổ. Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Tuấn Anh cùng khép lại vòng 2 với kết quả 66 gậy (-6), Đây cũng là hai đại diện Việt Nam duy nhất vượt qua nhát cắt của mùa giải năm nay.

Ngày thi đấu thứ 2, Nguyễn Nhất Long đã ghi tới 7 birdie, nổi bật với chuỗi 3 birdie liên tiếp từ hố 7 đến hố 9, qua đó nâng tổng điểm lên (-8), xếp vị trí T3, bám sát nhóm dẫn đầu.

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh thể hiện sự trở lại mạnh mẽ với 7 birdie, trong đó có chuỗi 3 birdie liên tiếp từ hố 6 đến hố 8, nâng tổng điểm lên (-7) và xếp vị trí T10.

Sau 36 hố, nhát cắt của giải được xác định ở mốc (-3), và 52 vận động viên đã giành quyền bước vào vòng chung kết để chinh phục ngôi vương.

