Nhận định Aston Villa vs Lille, 3h00 ngày 20/3: Villa Park đi dễ khó về

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Lille, Europa League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận thắng 1-0 ở trận lượt đi, Aston Villa nắm ưu thế lớn để vượt qua Lille và tiến vào tứ kết Europa League mùa này.

Nhận định trước trận Aston Villa vs Lille

Trận thắng ở lượt đi của Aston Villa không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ với HLV Unai Emery. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã cán mốc 100 chiến thắng sau 181 trận, trở thành HLV đạt thành tích này nhanh nhất trong lịch sử đội bóng. Đây là minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng và dấu ấn chiến thuật mà Emery đã tạo dựng kể từ khi tiếp quản Villa.

Ở lượt đi, Villa cho thấy sự lạnh lùng khi chỉ cần đúng một cú sút trúng đích để ghi bàn và giành chiến thắng tối thiểu trước Lille. Lối chơi chắc chắn, kỷ luật và biết chắt chiu cơ hội giúp đại diện nước Anh giành 8 chiến thắng trong 9 trận tại Europa League mùa này - thành tích tốt nhất trong số các đội tham dự.

Trở lại Villa Park, Aston Villa có nhiều cơ sở để tự tin khi họ toàn thắng cả 4 trận sân nhà tại Europa League mùa này, ghi 8 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội bóng lại có dấu hiệu chững lại. Thất bại 1-3 trước MU cuối tuần qua là trận thua thứ ba liên tiếp của họ tại Premier League, khiến vị trí trong top 4 của Aston Villa bị đe dọa nghiêm trọng.

Trở lại với Europa League, Aston Villa cần nhanh chóng quên đi trận thua trên sân MU để đánh bại Lille. Đây vẫn là con đường khả thi để Villa giành vé dự Champions League mùa sau. Emery, người từng 4 lần vô địch giải đấu này, chắc chắn hiểu rõ cách đưa đội bóng tiến sâu. Ông cũng đang hướng tới việc duy trì thành tích 100% vượt qua vòng 1/8 ở Europa League.

Phong độ, thành tích đối đầu Aston Villa vs Lille

Xét về phong độ tại đấu trường châu Âu, Aston Villa đang thể hiện sự ổn định vượt trội so với Lille. 8 chiến thắng sau 9 trận cho thấy sự hiệu quả và bản lĩnh của đại diện nước Anh trong những trận cầu lớn. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra trên mọi đấu trường, Villa lại chỉ thắng 1 trong 5 trận sân nhà gần nhất, hòa 1 và thua tới 3, đồng thời để lọt lưới 9 bàn.

Trong khi đó, Lille bước vào trận lượt về với áp lực lớn sau thất bại trên sân nhà. Đại diện nước Pháp đã tạo ra không ít cơ hội ở lượt đi nhưng lại thiếu đi sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Điều này khiến họ đứng trước nguy cơ bị loại khỏi cúp châu Âu bởi chính Aston Villa - kịch bản từng xảy ra cách đây hai năm, khi họ thất bại trước đối thủ này trên chấm luân lưu ở Conference League.

Xét về đối đầu, hai đội không gặp nhau quá nhiều trong lịch sử, nhưng những lần chạm trán gần đây đều mang lại lợi thế cho Aston Villa. Điều đó phần nào tạo ra yếu tố tâm lý nghiêng về phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp và khoảng cách chỉ là một bàn, Lille vẫn còn nguyên cơ hội nếu cải thiện được khả năng tận dụng cơ hội.

Tổng thể, Aston Villa đang nắm lợi thế nhưng chưa thể chủ quan, trong khi Lille buộc phải chơi mạo hiểm hơn. Trận đấu tại Villa Park hứa hẹn sẽ căng thẳng và giàu tính chiến thuật, nơi bản lĩnh của Emery và sự hiệu quả trong khâu dứt điểm có thể là yếu tố quyết định.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Lille

Aston Villa tiếp tục gặp tổn thất khi Youri Tielemans (mắt cá) và Boubacar Kamara (đầu gối) chưa thể trở lại, còn Ross Barkley không được đăng ký thi đấu tại Europa League. Emiliano Buendia bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi gặp vấn đề ở trận gặp MU, tương tự là Matty Cash. Nếu Cash vắng mặt, Lamare Bogarde có thể tiếp tục đá hậu vệ phải. Trên hàng công, Jadon Sancho sẵn sàng đá chính, cạnh tranh vị trí với Buendia, trong khi John McGinn, Morgan Rogers và Ollie Watkins nhiều khả năng giữ suất đá chính.

Bên phía Lille, danh sách chấn thương khá dài với Hamza Igamane, Ethan Mbappe, Marc-Aurele Caillard, Osame Sahraoui và Ousmane Toure đều vắng mặt. Dù vậy, HLV Bruno Genesio có thể tung lại nhiều trụ cột như Tiago Santos, Chancel Mbemba, Benjamin Andre hay Gaetan Perrin. Trên hàng công, lão tướng Olivier Giroud vẫn là niềm hy vọng lớn với phong độ ghi bàn khá ổn định tại Lille mùa này.