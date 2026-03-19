Nhận định Roma vs Bologna, 03h00 ngày 20/3: Nội chiến rực lửa

TPO - Nhận định bóng đá Roma vs Bologna, UEFA Europa League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bologna đang nổi lên như đối thủ lì lợm với chuỗi bất bại ấn tượng tại đấu trường châu Âu. Vì thế, đội chủ nhà Roma có thể sẽ gặp nhiều khó khăn mặc dù được thi đấu trên sân nhà trong trận đấu lượt về.

Sau vòng 16 đội Europa League mùa này, Serie A chắc chắn chỉ còn lại một đại diện, khi Roma vs Bologna phải loại nhau trong cặp đấu nội bộ. Ở trận lượt đi, Roma đã hòa Bologna 1-1 trên sân Dall’Ara. Lợi thế của Roma trong cặp đấu này là kinh nghiệm thi đấu tại cúp châu Âu. Đội bóng thủ đô Italia từng hai lần về nhì tại đấu trường này (1991 và 2023), đồng thời đăng quang Conference League vào năm 2022 dưới thời Jose Mourinho.

Hiện tại, Roma được dẫn dắt bởi một chiến lược gia giàu kinh nghiệm tại Europa League là Gian Piero Gasperini, người từng giúp Atalanta lên ngôi vô địch vào năm 2024. Phong độ gần đây của Roma tại Serie A lại không mấy tích cực. Họ đánh rơi lợi thế dẫn trước để hòa Juventus, sau đó liên tiếp nhận thất bại trước Genoa và Como. Trong trận gần nhất, dù Donyell Malen sớm ghi bàn trên chấm phạt đền, chiếc thẻ đỏ của Wesley đã khiến Roma sụp đổ và chấp nhận thua 1-2, qua đó tụt lại trong cuộc đua top 4.

Ở chiều ngược lại, Bologna vừa có chiến thắng quan trọng tại Serie A khi đánh bại Sassuolo nhờ pha lập công sớm của Thijs Dallinga. Kết quả này giúp họ vươn lên vị trí thứ tám. Hiện Bologna kém Roma tới 9 điểm trên bảng xếp hạng Serie A, vì vậy con đường khả thi nhất để trở lại đấu trường châu lục có lẽ là vô địch Europa League, mặc dù đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Dẫu vậy, Bologna vẫn cho thấy họ là đối thủ rất khó bị đánh bại. Tính cả trận lượt đi, họ đang có chuỗi 10 trận bất bại tại đấu trường châu Âu - thành tích tốt nhất lịch sử CLB, vượt qua kỷ lục tồn tại từ thập niên 1960.

Không chỉ vậy, Bologna cũng có thành tích đối đầu khá ấn tượng trước Roma trong thời gian gần đây. Họ thắng 2 trong 3 lần gần nhất làm khách tại Olimpico, và chỉ thua đúng 1 trận trong 7 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội trên mọi đấu trường. Tất cả tạo nên một trận "nội chiến" cân tài cân sức, nơi chỉ một đội bóng Italia có thể tiếp tục nuôi giấc mơ giành cúp châu Âu.

Phong độ, lịch sử đối đầu Roma vs Bologna

Roma và Bologna mới chỉ gặp nhau một lần trong khuôn khổ cúp châu Âu. Hai đội hòa nhau 1-1 trong trận lượt đi vòng 16 đội Europa League mùa này.

Bologna là đối thủ khá khó chịu đối với Roma. Trong 10 lần đối đầu gần nhất, đội bóng thủ đô Italia thắng 2, thua 4, hòa 4.

Roma đang trải qua chuỗi 4 trận không biết đến chiến thắng. Lần gần nhất đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini được hưởng niềm vui đã diễn ra cách đây gần 1 tháng.

Bologna đang dần ổn định hơn trong thời gian vừa qua. Họ khởi đầu tháng 2 với ba thất bại liên tiếp, nhưng thắng 6/8 trận đấu tiếp theo, trong đó có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp.

Thông tin lực lượng Roma vs Bologna

Roma thiếu vắng một số cầu thủ do chấn thương: Paulo Dybala (đầu gối), Artem Dovbyk (đùi) và Evan Ferguson (mắt cá chân). Matias Soule đang gặp vấn đề về cơ bắp, trong khi Zeki Celik dính chấn thương nhẹ ở bắp chân.

Bologna không có sự phục vụ của Juan Miranda do án treo giò. Skorupski dính chấn thương gân kheo.

Đội hình dự kiến Roma vs Bologna

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.

Bologna: Ravaglia; Zortea, Lucumi, Vitik, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.

Dự đoán tỷ số Roma 1-1 Bologna (Roma giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu)

