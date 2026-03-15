Nhận định Como vs Roma, 0h00 ngày 16/3: Cân tài cân sức

TPO - Nhận định bóng đá Como vs Roma, Serie A - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. AS Roma đang chịu sức ép lớn trong cuộc đua top 4 tại Serie A sau những kết quả không như ý gần đây. Trong chuyến làm khách được dự báo là rất khó khăn trước Como, Giallorossi buộc phải giành điểm nếu không muốn tiếp tục bị các đối thủ phía sau thu hẹp khoảng cách.

AS Roma đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi phong độ tại Serie A có dấu hiệu chững lại. Cuối tuần trước, đội bóng thủ đô đã nhận thất bại 1-2 trước Genoa. Sau trận thua này, đoàn quân của HLV Gian Piero Gasperini phải nhanh chóng chuyển hướng sang đấu trường UEFA Europa League. Trong trận lượt đi vòng 16 đội, Roma đã phải rất nỗ lực mới có thể giành lại một kết quả hòa trước Bologna.

Trước mắt, Roma vẫn phải quay lại tập trung cho mặt trận Serie A với chuyến làm khách trước Como. Đây được xem là thử thách không hề đơn giản, đặc biệt khi thành tích sân khách của Roma thời gian gần đây khá đáng lo ngại. Trong 10 chuyến xa nhà gần nhất, họ đã để thua tới sáu trận. Ngoài ra, Roma cũng có thành tích kém nhất khi đối đầu với các đội nằm trong nhóm sáu đội dẫn đầu Serie A mùa này. Tuy vậy, đội bóng thủ đô từng giành chiến thắng trước Como ở lần gặp nhau gần nhất diễn ra tại Olimpico hồi ba tháng trước.

Dù vậy, Como không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, đặc biệt khi họ được thi đấu trên sân nhà bên hồ Como. Dù từng thất bại trước Roma ở trận lượt đi, đội bóng vùng Lombardy đã thắng hai lần gần nhất tiếp đón Giallorossi trên sân nhà. Quan trọng hơn, phong độ hiện tại của Como tại Serie A đang khá ấn tượng. Đội bóng của HLV Cesc Fabregas chỉ để thua một trong tám trận gần nhất ở giải quốc nội. Ở vòng đấu gần nhất, Como tiếp tục duy trì phong độ tích cực bằng chiến thắng 2-1 trên sân khách.

Điểm mạnh của Como mùa này không chỉ nằm ở khả năng tấn công mà còn ở sự chắc chắn trong phòng ngự. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ có AC Milan là đội để thủng lưới ít hơn họ tại giải đấu. Bên cạnh đó, Como cũng gây ấn tượng tại Coppa Italia khi cầm hòa đội đầu bảng Inter Milan với tỷ số 0-0 ở trận bán kết lượt đi. Thành tích này cho thấy đội bóng của Fabregas đang có sự tiến bộ rõ rệt cả về lối chơi lẫn sự tự tin.

Sự thăng tiến của Como phần nào đến từ nguồn đầu tư tài chính mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhưng không thể phủ nhận vai trò của Fabregas trong việc xây dựng đội hình và định hình lối chơi. Chỉ chưa đầy hai năm sau khi giành quyền thăng hạng từ Serie B, đội bóng Lombardy đã vươn lên trở thành một hiện tượng tại Serie A.

Việc vượt qua cột mốc 50 điểm ở giải đấu cao nhất nước Ý lần đầu tiên trong lịch sử đã là thành tích đáng tự hào với Como. Tuy nhiên, tham vọng của họ không dừng lại ở đó. Với phong độ hiện tại, đội bóng này thậm chí đang hướng tới mục tiêu táo bạo hơn: cạnh tranh một suất tham dự Champions League mùa tới.

Phong độ, lịch sử đối đầu Como vs Roma

Trong 6 vòng đấu gần nhất tại Serie A, Como thắng 4, hòa 2, thua 1. Họ đang sở hữu chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng. Roma thắng 2, hòa 2, thua 2.

Kể từ khi trở lại hạng đấu cao nhất nước Ý, hai bên đối đầu 3 lần. Roma nhỉnh hơn với 2 chiến thắng và nhận 1 thất bại.

Thông tin lực lượng Como vs Roma

Roma không có sự phục vụ của Paulo Dybala, Dovbyk, Evan Ferguson, Matias Soule và Evan Ndicka.

Como thiếu Jayden Addai do chấn thương. Maximo Perrone bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Como vs Roma

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas.

Roma: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen.

Dự đoán tỷ số Como 1-1 Roma