Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nguyễn Tiến Linh và lời cảnh báo đanh thép của HLV Kim Sang-sik với lứa cầu thủ 'con cưng' thời ông Park

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiền đạo từng đoạt Quả bóng vàng và là lựa chọn số 1 trên hàng công ĐTQG thời ông Park Hang-seo không có tên trong danh sách chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Tiến Linh cần cải thiện phong độ để giành lại vị trí ở đội tuyển Việt Nam

Quyết định của HLV Kim Sang-sik thực tế không gây bất ngờ ở khía cạnh chuyên môn. Nguyễn Tiến Linh từng là trung phong số 1 trên hàng công đội tuyển Việt Nam thời HLV Park Hang-seo trước đây. Tiền đạo Công an TPHCM có khả năng dứt điểm tốt bằng cả đầu và chân.

Tiến Linh từng ghi nhiều bàn thắng quan trọng và đẹp mắt khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Năm 2024, phong độ chói sáng đã giúp Tiến Linh vượt qua nhiều ứng viên nặng ký đoạt danh hiệu Quả bóng vàng.

Tuy nhiên sau khi đầu quân cho Công an TPHCM, phong độ của Tiến Linh sa sút. Sau 17 trận đấu, anh mới ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng trên các mặt trận khác nhau. Việc bỏ qua Tiến Linh ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam lần này không gây ngạc nhiên, đặc biệt nếu xét phong cách cầm quân của HLV Kim Sang-sik.

HLV Kim Sang-sik trao nhiều cơ hội cho các tuyển thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm ở ĐTQG

Nhà cầm quân Hàn Quốc sẵn sàng bỏ qua những cầu thủ trụ cột cũ và xây dựng bộ khung mới, trao cơ hội cho các gương mặt đang đạt phong độ cao, giàu khát khao chiến đấu. Nguyễn Quang Hải từng đóng vai trò không thể thiếu ở tuyến giữa tuyển Việt Nam nhưng khi cần, ông Kim Sang-sik vẫn cất anh trên ghế dự bị.

Thông điệp của HLV Kim Sang-sik rất rõ ràng: mọi cầu thủ đều cần nỗ lực để khẳng định vị trí của mình ở ĐTQG. So với người tiền nhiệm Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik tạo cơ hội ra sân cho các cầu thủ trẻ nhiều hơn, quá trình "thay máu" lực lượng ở đội tuyển Việt Nam vì vậy diễn ra khá nhanh.

Hàng tiền đạo đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung tới ngoài Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Xuân Son chỉ còn 2 cái tên khá mới, đó là Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) và Việt Cường (Becamex TPHCM). Có thể một phần do trận đấu với Malaysia tại lượt cuối Vòng loại Asian Cup 2027 không còn quá quan trọng nhưng đó là dịp để HLV Kim Sang-sik tái khẳng định cách lựa chọn quân của mình.

#Đội tuyển Việt Nam #Asian Cup 2027 #Kim Sang-sik #Nguyễn Tiến Linh #Nguyễn Xuân Son #Malaysia

Xem thêm

Cùng chuyên mục