Ciputra Hanoi đồng hành cùng giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenge 2026

Giải cầu lông quốc tế Ciputra Hanoi - Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 22/3 đến 29/3/2026 tại Hà Nội, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu cầu lông quốc tế uy tín thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF).

Chiều 18/3/2026 diễn ra buổi họp báo khai mạc Giải Cầu lông quốc tế Vietnam Challenge 2026 tại Nhà thi đấu thể thao Xuân Đỉnh Hà Nội (trước là Nhà thi đấu thể thao Tây Hồ).

Với vai trò Nhà tài trợ chính, Ciputra Hanoi không chỉ đồng hành về mặt tổ chức giải mà còn góp phần nâng tầm quy mô, hỗ trợ đào tạo lứa vận động viên trẻ kế cận triển vọng tại CLB Cầu lông Ciputra Hanoi, lan tỏa tinh thần thể thao - nơi những kỳ tích mới được viết tiếp!

Sức hút quốc tế và chất lượng chuyên môn cao

Năm 2026, giải đấu ghi nhận hơn 800 vận động viên đăng ký, trong đó 325 tay vợt xuất sắc nhất (139 nữ, 186 nam) được lựa chọn từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này phản ánh rõ nét sức hấp dẫn ngày càng lớn của giải đấu - không chỉ ở yếu tố chuyên môn mà còn ở uy tín của địa điểm đăng cai - Hà Nội, thành phố nghìn năm văn hiến.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Vòng loại bắt đầu từ 22/3, và chung kết diễn ra ngày 29/3 tại Nhà thi đấu thể thao Xuân Đỉnh (tên gọi trước là Nhà thi đấu thể thao Tây Hồ tại 101 Xuân La, Hà Nội).

Kỳ vọng vào những dấu ấn của cầu lông Việt Nam

Giải đấu năm nay tiếp tục là sân khấu của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam như Nguyễn Hải Đăng - hạt giống số 2, Lê Đức Phát - tuyển thủ Olympic, cùng huyền thoại Nguyễn Tiến Minh.

Ở nội dung đôi nam, tâm điểm chú ý là bộ đôi Nguyễn Đình Hoàng / Trần Đình Mạnh – những người đang nắm giữ tấm HCV lịch sử của mùa giải 2025. Đây là lần đầu tiên cầu lông Việt Nam vô địch nội dung đôi nam tại một giải đấu cấp độ International Challenge, tạo nên cột mốc đáng nhớ cho thể thao nước nhà. Ở nội dung nữ, dù thiếu vắng tay vợt số 1, nhưng những gương mặt giàu kinh nghiệm như Vũ Thị Trang cùng các đôi nữ trẻ đang lên như Bùi Bích Phương (CLB Cầu lông Ciputra Hanoi) vẫn hứa hẹn tạo nên những bất ngờ.

Ciputra Hanoi - Đồng hành cùng thể thao, lan tỏa giá trị cộng đồng

Giữ vai trò Nhà tài trợ chính của Vietnam International Challenge 2026 sau nhiều năm liên tiếp, khẳng định cam kết lâu dài của Ciputra Hanoi trong việc phát triển thể thao thành tích cao, đồng thời lan tỏa lối sống năng động, khỏe mạnh trong cộng đồng.

Không chỉ là một khu đô thị quốc tế kiểu mẫu, Ciputra Hanoi còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái sống toàn diện – nơi thể chất, tinh thần và kết nối cộng đồng được phát triển hài hòa. Đồng hành cùng các sự kiện thể thao quốc tế chính là một phần trong chiến lược đó: kiến tạo giá trị bền vững vượt ra ngoài không gian sống.

Sự kiện trọng điểm của năm thể thao Việt Nam

Giải đấu năm nay cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2026), dưới sự phối hợp tổ chức của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Cầu lông Hà Nội và sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam.

Với quy mô ngày càng mở rộng, chất lượng chuyên môn cao và sự đồng hành của những nhà tài trợ chiến lược như Ciputra Hanoi, Vietnam International Challenge 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu những cột mốc mới - không chỉ cho cầu lông Việt Nam mà còn cho hình ảnh Hà Nội trên bản đồ thể thao quốc tế.