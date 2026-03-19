Danh sách tuyển Malaysia làm khách của Việt Nam: Không có 'vua dội bom' nhập tịch gốc Brazil

TPO - Đội tuyển Malaysia vừa công bố danh sách 28 tuyển thủ nhằm chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam tại sân Thiên Trường vào 31/3. Đáng chú ý khi HLV Peter Cklamovski không gọi chân sút xuất sắc nhất lịch sử giải VĐQG Malaysia, Bergson da Silva, cho màn so tài này.

Bergson da Silva mang dòng máu Brazil. Tiền đạo 35 tuổi sang thi đấu cho Johor DT từ 2021 và sinh sống 5 năm liên tiếp ở Malaysia, qua đó đã đủ điều kiện nhập tịch và thi đấu cho đội tuyển nước này. Trường hợp của Bergson da Silva tương tự như Xuân Son của đội tuyển Việt Nam.

Bergson da Silva được kỳ vọng sẽ là “vũ khí hạng nặng” của Malaysia trong trận đấu sắp tới. Anh ghi tới 123 bàn sau 100 trận cho Johor DT ở giải VĐQG, phá kỷ lục chân sút hay nhất giải VĐQG Malaysia.

Tuy nhiên không biết vì lý do gì, HLV Peter Cklamovski không gọi chân sút này cho trận gặp Việt Nam. Tương tự như vậy, hậu vệ Giancarlo Gallifuoco cũng không lên tuyển đợt này. Giancarlo Gallifuoco đã sinh sống đủ 5 năm liên tiếp tại Malaysia và xin nhập tịch Malaysia.

Bergson là chân sút rất nguy hiểm

Thành phần đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam vẫn gồm những cái tên quen thuộc. Hàng thủ có Corbin Ong, Daniel Ting, Declan Lambert, Dion Cools, Matthew Davies. Hàng tiền vệ là Sergio Aguero, Endrick Dos Santos (thành viên của CATPHCM), hàng công là Faisal Halim, Luqman Hakim.

Luqman Hakim sẽ có màn tái xuất sau chấn thương. Anh được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của Afif Aiman, cầu thủ chạy cánh rất chất lượng của Malaysia. Tương tự như vậy, NHM Malaysia kỳ vọng vào Safawi Rasid, một tài năng chạy cánh khác của Bầy hổ.

Nhìn chung, đội tuyển Malaysia trong lần tái ngộ Việt Nam vào 31/3 vẫn gồm những cái tên đã xuất hiện trong 5 năm qua, và phần lớn đều là nhập tịch. Khác biệt lớn là chất lượng của đội ngũ nhập tịch này không bằng 7 cầu thủ mà họ đã sử dụng gian lận trong trận gặp Việt Nam vào tháng 6 năm ngoái.