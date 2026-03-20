Nhận định Công an TPHCM vs Đồng Nai, 19h15 ngày 20/3: Khác biệt kinh nghiệm

TPO - Nhận định bóng đá Công an TPHCM vs Đồng Nai, Cúp Quốc gia - Chứng khoán LPBank 2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Được thi đấu trên sân nhà, đội hình già dơ hơn, Công an TPHCM vẫn được kỳ vọng sẽ giải quyết đối thủ hạng Nhất là Đồng Nai.

ảnh: CATPHCM FC

Nhận định trước trận đấu Công an TPHCM vs Đồng Nai

Công an TPHCM (CATPHCM) đang có phong độ khá tốt nhưng lúc này, nói về chức vô địch LPBank V.League 1 đã là xa vời đối với họ. Vì vậy mà đấu trường Cúp Quốc gia - Chứng khoán LPBank trở thành cứu cánh cho đội bóng.

Nhờ những sự bổ sung chất lượng, CATPHCM đang duy trì phong độ triển vọng. 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, họ giành 4 chiến thắng. Phong độ này đã khoả lấp những nỗi lo ở giai đoạn trước đó khi đội bóng thi đấu trồi sụt.

Sự xuất hiện của Khoa Ngô giúp CATPHCM tạo nên cân bằng đáng kể trong đội hình. Những trận đấu vừa qua, họ thường hưởng lợi nhờ những pha ghi bàn hay kiến tạo của Khoa Ngô. Nhờ đó, CATPHCM đã vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH LPBank V.League 1 với 26 điểm.

Bên kia chiến tuyến, sự hài lòng có lẽ cũng là điều mà người hâm mộ đang nói về Đồng Nai. Đội bóng của Công Phượng vừa có giai đoạn tăng tốc để tạo ra khoảng cách lớn so với nhóm bám đuổi tại giải hạng Nhất. Với 6 điểm chênh lệch so với vị trí thứ 2, không loại trừ khả năng Đồng Nai sẽ giành vé trực tiếp lên hạng.

Khoa Ngô (26) đang là ngòi nổ của CATPHCM

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an TPHCM vs Đồng Nai

Nhưng Cúp Quốc gia cũng là sân chơi đáng quan tâm đối với họ. Những năm qua, chính Đồng Nai là đại diện duy nhất của giải hạng Nhất tiến vào tới tứ kết Cúp Quốc gia. Họ từng đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Bình Dương, nay là Becamex TPHCM, Thanh Hóa hay Hoàng Anh Gia Lai.

Phong độ ổn định (bất bại 15 trận) tạo nên điểm tựa cho đội bóng của Công Phượng ở trận đấu này và chắc chắn rằng khi tâm lý khá thoải mái, họ không ngần ngại đặt mục tiêu thắng Công an TPHCM để tiến vào bán kết.

Tuy nhiên, vẫn phải đánh giá Đồng Nai thấp hơn đội chủ nhà đôi chút. Lý do đầu tiên là sự khác biệt về hạng đấu. Giải hạng Nhất không thể khắc nghiệt bằng giải vô địch quốc gia, do vậy mà những đội bóng hạng dưới vẫn bị đánh giá thấp hơn dù họ sở hữu lực lượng có thể là không hề thua kém.

Thứ 2 là sự lép vế trong tương quan đối đầu. Từ trước tới nay, Đồng Nai hay Bình Phước trước kia chưa bao giờ thắng được CLB TPHCM (nay là Công an TPHCM). Vượt qua cái dớp này không phải là điều dễ dàng đối với đại diện hạng Nhất, đặc biệt khi tối nay, HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng bị đình chỉ chỉ đạo trực tiếp do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.