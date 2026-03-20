Nguyễn Tuấn Anh bảo vệ danh hiệu Best Amateur tại Vietnam Masters 2026

Trọng Đạt
TPO - Sau ba ngày tranh tài sôi động tại Royal Long An Golf & Country Club, giải Vietnam Masters 2026 đã khép lại với kịch bản đầy kịch tính. Chức vô địch thuộc về golfer người Malaysia Khavish Varadan, trong khi đại diện Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục ghi dấu ấn với danh hiệu Best Amateur năm thứ hai liên tiếp.

Bước vào vòng chung kết với điểm số (-8), kém người dẫn đầu Jonathan Wijono tới 3 gậy, Khavish Varadan đã tạo nên màn bứt phá ngoạn mục. Golfer Malaysia thi đấu thăng hoa với một eagle ở hố 10 cùng 6 birdie, nổi bật là chuỗi ba birdie liên tiếp từ hố 14 đến 16. Màn trình diễn ấn tượng này giúp anh san bằng khoảng cách, đưa cuộc đua vô địch vào loạt play-off nghẹt thở.

Ở hai hố đấu quyết định, Khavish Varadan đã vượt qua golfer giàu kinh nghiệm người Thái Lan Jazz Janewattananond để chính thức đăng quang, khép lại một trong những trận chung kết kịch tính nhất mùa giải ADT năm nay.

Trong khi đó, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục khẳng định sự ổn định và bản lĩnh của một trong những golfer nghiệp dư hàng đầu Việt Nam. Với tổng điểm (-9), anh xuất sắc giành danh hiệu Best Amateur. Đáng chú ý, ở vòng đấu cuối, Tuấn Anh thi đấu bogey-free, hoàn tất giải với các vòng 71-66-70 gậy.

Một đại diện khác của golf Việt Nam là Nguyễn Nhất Long cũng có tuần thi đấu ấn tượng tại Vietnam Masters 2026, trong đó điểm nhấn đến ở vòng chung kết khi anh có thời điểm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trở thành niềm hy vọng lớn của golf Việt Nam trong cuộc đua vô địch.

Phong độ này không đến một cách ngẫu nhiên. Trước đó, Nhất Long đã cho thấy sự ổn định khi cán đích top 15 tại PKNS Selangor Masters 2026 (cũng là một sự kiện thuộc hệ thống ADT), qua đó tạo tiền đề để anh tiếp tục duy trì cảm giác thi đấu và bước vào Vietnam Masters với sự tự tin.

Dù chưa thể hoàn tất hành trình bằng một danh hiệu, vị trí T3 chung cuộc vẫn là kết quả đáng ghi nhận, đồng thời là thành tích tốt nhất của Nhất Long trên hệ thống ADT.

