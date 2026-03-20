Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tuyển Malaysia chọn điểm đến bất ngờ trước ngày đấu đội tuyển Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Malaysia thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm tối đa nhằm chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam vào ngày 31/3 dù thực tế là màn so tài này chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Theo thông báo từ LĐBĐ Malaysia, Bầy hổ sẽ tổ chức một trại huấn luyện tại Thái Lan trước khi sang Ninh Bình đấu đội chủ nhà.

malaysia.jpg

Tổng cộng 28 cầu thủ đã được ban huấn luyện Harimau Malaya triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam. Trong số những cái tên được triệu tập có Faisal Halim, Safawi Rasid, Nooa Laine, Matt Davies, Syihan Hazmi, Dion Cools. Hầu hết các cầu thủ này đều là những gương mặt cũ, gắn bó với Bầy hổ trong 5 năm qua.

Ngoài 7 cầu thủ nhập tịch gian lận đang bị cấm thi đấu (cũng gần như hết cơ hội khoác áo Malaysia), HLV Peter Cklamovski không thể gọi Arif Aiman, cầu thủ mang 100% dòng máu nội địa chất lượng nhất mà bóng đá Malaysia đang sở hữu.

Tiền vệ chạy cánh này bị chấn thương nặng và không thể lên tuyển. Khả năng đi bóng lắt léo và tốc độ của Aiman được xem là hàng đầu Đông Nam Á. Thậm chí anh đã lọt vào Top 3 danh sách đề cử danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2025. Mất đi “mũi khoan” Aiman, khả năng gây đột biến của Bầy hổ sẽ bị triệt tiêu ít nhiều.

malaysia-1706.jpg

Trước khi sang Việt Nam, HLV Cklamovski quyết định đưa các học trò tập huấn tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 24 đến 27/3. Đây có thể là cách ông giúp các tuyển thủ tập trung tối đa vào chuyên môn, tránh xa những lời đàm tiếu từ truyền thông trong nước trong bối cảnh đội tuyển Malaysia đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau bê bối nhập tịch gian lận.

Kế hoạch tập huấn ở Bangkok cũng là cách để tuyển Malaysia thích nghi với thời tiết khi sang Việt Nam thi đấu. So với Ninh Bình, thời tiết ở Bangkok dịp này nóng hơn đôi chút nhưng cả 2 có cùng điểm chung là ít mưa, khô ráo. Trong khi đó ở Kuala Lumpur, đây là thời điểm xuất hiện nhiều mưa và giông, đem tới không ít khó khăn cho các tuyển thủ.

1 ngày sau khi kết thúc đợt huấn luyện tại Thái Lan, đội tuyển Malaysia sẽ khởi hành đến Việt Nam để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi đối đầu với đội chủ nhà trong trận đấu cuối cùng của bảng F. Trận giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 31/3 tại sân vận động Thiên Trường.

#Asian Cup 2027 #vòng loại Asian Cup 2027 #Việt Nam vs Malaysia #Peter Cklamovski #Kim Sang-sik #Malaysia #Malaysia gian lận #FIFA #FAM #nhập tịch gian lận #AFC

Xem thêm

Cùng chuyên mục