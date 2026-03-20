Tuyển Malaysia chọn điểm đến bất ngờ trước ngày đấu đội tuyển Việt Nam

TPO - Đội tuyển Malaysia thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm tối đa nhằm chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam vào ngày 31/3 dù thực tế là màn so tài này chỉ còn mang ý nghĩa danh dự. Theo thông báo từ LĐBĐ Malaysia, Bầy hổ sẽ tổ chức một trại huấn luyện tại Thái Lan trước khi sang Ninh Bình đấu đội chủ nhà.

Tổng cộng 28 cầu thủ đã được ban huấn luyện Harimau Malaya triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Việt Nam. Trong số những cái tên được triệu tập có Faisal Halim, Safawi Rasid, Nooa Laine, Matt Davies, Syihan Hazmi, Dion Cools. Hầu hết các cầu thủ này đều là những gương mặt cũ, gắn bó với Bầy hổ trong 5 năm qua.

Ngoài 7 cầu thủ nhập tịch gian lận đang bị cấm thi đấu (cũng gần như hết cơ hội khoác áo Malaysia), HLV Peter Cklamovski không thể gọi Arif Aiman, cầu thủ mang 100% dòng máu nội địa chất lượng nhất mà bóng đá Malaysia đang sở hữu.

Tiền vệ chạy cánh này bị chấn thương nặng và không thể lên tuyển. Khả năng đi bóng lắt léo và tốc độ của Aiman được xem là hàng đầu Đông Nam Á. Thậm chí anh đã lọt vào Top 3 danh sách đề cử danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2025. Mất đi “mũi khoan” Aiman, khả năng gây đột biến của Bầy hổ sẽ bị triệt tiêu ít nhiều.

Trước khi sang Việt Nam, HLV Cklamovski quyết định đưa các học trò tập huấn tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 24 đến 27/3. Đây có thể là cách ông giúp các tuyển thủ tập trung tối đa vào chuyên môn, tránh xa những lời đàm tiếu từ truyền thông trong nước trong bối cảnh đội tuyển Malaysia đang trở thành tâm điểm tranh cãi sau bê bối nhập tịch gian lận.

Kế hoạch tập huấn ở Bangkok cũng là cách để tuyển Malaysia thích nghi với thời tiết khi sang Việt Nam thi đấu. So với Ninh Bình, thời tiết ở Bangkok dịp này nóng hơn đôi chút nhưng cả 2 có cùng điểm chung là ít mưa, khô ráo. Trong khi đó ở Kuala Lumpur, đây là thời điểm xuất hiện nhiều mưa và giông, đem tới không ít khó khăn cho các tuyển thủ.

1 ngày sau khi kết thúc đợt huấn luyện tại Thái Lan, đội tuyển Malaysia sẽ khởi hành đến Việt Nam để hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi đối đầu với đội chủ nhà trong trận đấu cuối cùng của bảng F. Trận giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 31/3 tại sân vận động Thiên Trường.