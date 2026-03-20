Nhận định Bournemouth vs MU, 03h00 ngày 21/3: Khó cho Quỷ đỏ

TPO - Nhận định bóng đá Bournemouth vs MU, vòng 31 Premier League lúc 03h00 ngày 21/3 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Bournemouth và MU. Bournemouth đang có phong độ tốt và hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn cho Quỷ đỏ.

MU đang bay cao cùng HLV Michael Carrick và tràn đầy tự tin hành quân đến sân vận động của Bournemouth trong trận đấu sớm nhất vòng 31 Premier League. Kể từ khi Carrick dẫn dắt, MU đã thắng 7/9 trận (hòa 1, thua 1). Đây là thành tích tốt nhất giải đấu trong cùng giai đoạn, giúp Quỷ đỏ leo một mạch lên vị trí thứ 3 và sáng cửa giành vé tham dự Champions League mùa sau.

Ở trận đấu gần nhất, MU đánh bại Aston Villa đầy thuyết phục với các bàn thắng của Casemiro, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Yếu tố then chốt giúp họ có chuỗi trận thắng ấn tượng dưới thời Carrick chính là Bruno Fernandes, người đã kiến tạo thêm hai bàn thắng nữa trong chiến thắng trước Villa. Trên thực tế, cả năm bàn thắng gần nhất của Casemiro tại Premier League mùa này đều do Fernandes kiến tạo.

Fernandes đã tạo ra 6 cơ hội trở lên trong mỗi ba trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều này kể từ Trent Alexander-Arnold của Liverpool vào tháng 12 năm 2023. Chưa có cầu thủ nào được ghi nhận – kể từ khi Opta bắt đầu thu thập dữ liệu chi tiết vào mùa giải 2003-04 - tạo ra 6 cơ hội trở lên trong 4 trận đấu liên tiếp tại giải đấu này.

Và đội trưởng của MU sẽ rất mong chờ đối thủ tiếp theo của mình. Fernandes đã tham gia vào 8 bàn thắng trong 8 trận đấu tại Premier League gặp Bournemouth (4 bàn thắng, 4 kiến tạo), mặc dù chỉ có 2 trong số đó (2 bàn thắng, 0 kiến tạo) được ghi tại sân Vitality.

Nhưng việc xuyên thủng hàng phòng ngự của Andoni Iraola có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. Bournemouth đang hướng đến việc giữ sạch lưới ba trận liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2019. Khi đó, họ có hai trận hòa không bàn thắng và sau đó là chiến thắng 1-0 trước MU.

Thật trùng hợp, hai trận giữ sạch lưới gần nhất của họ trong mùa giải đều kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng - trước Burnley đang sa sút và Brentford đang thăng hoa - và họ sẽ gặp MU ở trận đấu thứ ba. Liệu điều đó có thể lặp lại? Hoàn toàn có thể. Bournemouth đã giữ sạch lưới tổng cộng 9 trận trong mùa giải này, chỉ kém hơn các mùa 2016-17 và 2018-19 (10 trận), và họ trông rất vững chắc mặc dù gần như mất toàn bộ hàng thủ vào mùa hè năm ngoái.

Tất nhiên, MU ở đẳng cấp hoàn toàn khác với Burnley và Brentford. Dưới sự dẫn dắt của Carrick, Quỷ đỏ đã ghi bàn ở toàn bộ 9 trận đấu đã qua. Trong đó, họ thậm chí xuyên thủng hàng thủ mạnh nhất giải của Arsenal đến 3 lần ngay tại Emirates.

Về lý thuyết, Bournemouth vẫn còn cơ hội giành vé dự Cúp châu Âu mùa sau cho dù đang đứng thứ 10. Đội bóng của HLV Andoni Iraola chỉ kém vị trí thứ 7 của Brentford 4 điểm. Tuy nhiên, họ cần phải biết cách chiến thắng trở lại. Andoni Iraola. Bournemouth đang có chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp ở Premier League, nhưng họ đã hòa 5/6 trận gần nhất.

Đây sẽ là yếu tố có thể giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. Bournemouth buộc phải thắng và chủ động dâng cao, từ đó tạo ra thế trận đôi công cởi mở với MU. Đó cũng là điều mà Quỷ đỏ hy vọng xảy ra, để họ tránh gặp quá nhiều khó khăn tại tại Vitality.

Phong độ Bournemouth vs MU