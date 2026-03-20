Khi tất cả nói về Mbappe và Haaland, Kane đang âm thầm 'hủy diệt cả châu Âu'

TPO - Không phải Kylian Mbappe hay Erling Haaland, Harry Kane mới là chân săn bàn số 1 trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu mùa này.

fc-bayern-munchen-v-atalanta-bc-uefa-champions-league-2025.jpg

Kane vừa lập cú đúp vào lưới Atalanta ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League 2025/26. Tuyển thủ Anh nâng thành tích ghi bàn ở mùa này lên con số 47 sau 39 trận ra sân. Tính nhanh về hiệu suất, Kane ghi 1,2 bàn/trận. Nếu duy trì phong độ này đến hết mùa, tiền đạo sinh năm 1993 có thể vượt mốc 60 bàn, trong bối cảnh Bayern Munich vẫn còn tối đa 15 trận phía trước tại Bundesliga và Champions League.

Hiệu suất ghi bàn của Kane vượt trội tất cả trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu mùa 2025/26. Tại Tây Ban Nha, Mbappe có 38 bàn sau 34 trận (1,1 bàn/trận). Còn ở xứ sở sương mù, Erling Haaland sa sút phong độ trong 2 tháng gần đây. Haaland đã ghi 30 bàn sau 42 trận (0,7 bàn/trận).

Harry Kane đang đứng trước cơ hội phá vỡ kỷ lục 55 bàn trong một mùa của Robert Lewandowski, qua đó trở thành chân sút vĩ đại nhất trong một mùa giải của Bayern Munich. Nếu chạm mốc 61 bàn, tiền đạo người Anh sẽ tái hiện thành tích đỉnh cao mà Cristiano Ronaldo từng đạt được trong màu áo Real Madrid mùa 2014/15. Xa hơn nữa là kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Messi (73 bàn, 2011/12) nhưng cơ hội để Kane bắt kịp Leo gần như bất khả thi.

fc-bayern-munchen-v-atalanta-bc-uefa-champions-league-2025-1.jpg
Cứ chơi như hiện tại, Kane sẽ xô đổ kỷ lục của Lewandowski ở Bayern.

Mùa này, Bayern chỉ thua một trận ở Bundesliga. "Hùm xám" đang tạo cách biệt 9 điểm so với Dortmund. Ở Champions League, Bayern vừa hủy diệt Atalanta 10-2 sau 2 lượt trận, hiên ngang tiến vào tứ kết để chuẩn bị chạm trán Real Madrid.

Kane là ngôi sao số 1 trong hành trình "hủy diệt" tất cả của Bayern từ đầu mùa. Bên cạnh 47 bàn thắng, Kane đóng góp thêm 5 đường kiến tạo cho Bayern. Với tổng 195 pha dứt điểm sau 39 trận, Kane đạt tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm/bàn là 30%. Nói dễ hiểu hơn, sau 3,2 lần dứt điểm, Kane lại ghi bàn, một hiệu suất cực kỳ ấn tượng.

Tỷ lệ chuyển đổi cú sút thành bàn của Haaland đang là 20%. Với Mbappe là 22%.

Goal điền tên Kane, Mbappe, Haaland, Olise và Yamal vào top 5 ứng viên sáng giá cạnh tranh Quả bóng vàng 2026. Việc dẫn dắt CLB hướng đến chức vô địch Champions League là điều kiện quan trọng đầu tiên để các ứng viên đoạt lấy Quả bóng vàng. Sau đó, màn trình diễn tại World Cup 2026 sẽ quyết định ai là người chiến thắng.

