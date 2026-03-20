Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Mua vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia ở đâu, giá bao nhiêu?

Tiểu Yến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 cao nhất là 400.000 đồng, theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Đội tuyển Việt Nam trước cơ hội trả món nợ thua 0-4 ở lượt đi trước Malaysia, và mới đây được AFC xử thắng 0-3 do đối thủ vi phạm nhập tịch cầu thủ.

Cụ thể, vé xem trận đấu gồm 3 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Vé được bán trên ứng dụng OneU (VinID cũ), bắt đầu từ 10h00 ngày 21/3/ đến 23h59 ngày 25/3.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận lượt về bảng F, Vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 31/3 tới. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam để thua đối thủ 0-4. Tuy nhiên AFC mới đây đã ra phán quyết xử thua 0-3 Malaysia do bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Quyết định trên khiến cục diện bảng F thay đổi, Malaysia đang dẫn đầu với 15 điểm rơi xuống vị trí nhì bảng. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu, hơn đối thủ 6 điểm và đã chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Hiện Malaysia vẫn đang để ngỏ khả năng kháng cáo án phạt trên của AFC. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 21/3 tới để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia. HLV Kim Sang-sik đã gọi 23 cầu thủ, gồm hầu hết các gương mặt trụ cột các tuyến như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son...

Ngày 26/3, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh tại Hàng Đẫy, qua đó nhằm giúp HLV Kim Sang-sik đánh giá lại phong độ từng cầu thủ, xác định đội hình cho trận gặp Malaysia.

#Đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Vòng loại Asian Cup 2027 #Malaysia #cầu thủ nhập tịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục