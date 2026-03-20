Mua vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia ở đâu, giá bao nhiêu?

TPO - Giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 cao nhất là 400.000 đồng, theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Đội tuyển Việt Nam trước cơ hội trả món nợ thua 0-4 ở lượt đi trước Malaysia, và mới đây được AFC xử thắng 0-3 do đối thủ vi phạm nhập tịch cầu thủ.

Cụ thể, vé xem trận đấu gồm 3 mệnh giá: 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Vé được bán trên ứng dụng OneU (VinID cũ), bắt đầu từ 10h00 ngày 21/3/ đến 23h59 ngày 25/3.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận lượt về bảng F, Vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 31/3 tới. Ở trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam để thua đối thủ 0-4. Tuy nhiên AFC mới đây đã ra phán quyết xử thua 0-3 Malaysia do bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Quyết định trên khiến cục diện bảng F thay đổi, Malaysia đang dẫn đầu với 15 điểm rơi xuống vị trí nhì bảng. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam vươn lên chiếm ngôi đầu, hơn đối thủ 6 điểm và đã chính thức giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Hiện Malaysia vẫn đang để ngỏ khả năng kháng cáo án phạt trên của AFC. Trước mắt, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 21/3 tới để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia. HLV Kim Sang-sik đã gọi 23 cầu thủ, gồm hầu hết các gương mặt trụ cột các tuyến như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son...

Ngày 26/3, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bangladesh tại Hàng Đẫy, qua đó nhằm giúp HLV Kim Sang-sik đánh giá lại phong độ từng cầu thủ, xác định đội hình cho trận gặp Malaysia.