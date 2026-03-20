Chuyên gia Malaysia đề nghị giải tán cả đội ngũ quản lý đội tuyển

TPO - Chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim cho rằng tuyển Malaysia sẽ "rảnh chân" từ sau chuyến làm khách đến Việt Nam vào ngày 31/3. Do đó, cách tốt nhất là giải tán bộ máy đang quản lý đội tuyển Malaysia (Malaysia NT unit) để tiết kiệm tiền.

"Sau trận gặp Việt Nam, bộ máy đang quản lý đội tuyển hiện tại gần như hết tác dụng. Tuyển Malaysia không còn các trận đấu lớn phía trước. Những quan chức như CEO Rob Friend hay các vị trí hưởng lương cao ở giới thượng tầng không còn cần thiết. Đã đến lúc đưa đội tuyển trở lại LĐBĐ Malaysia để tiếp quản", ông Rahim nhận định.

Chuyên gia này tiếp tục bóc mẽ cơ chế hoạt động của Malaysia NT unit. Ông Rahim nhận định người đứng đầu là Rob Friend hiếm khi sống tại Malaysia, do đó thiếu sự kết nối và không thể hiện rõ vai trò lãnh đạo. Trong khi đó, Phó Giám đốc Điều hành Stanley Bernard gần như mất hút trước truyền thông.

"HLV tuyển Malaysia, ông Peter Cklamovski phải đứng ra gánh vác cả những vấn đề ngoài chuyên môn. Khi xảy ra khủng hoảng, trách nhiệm đổ dồn lên vai HLV. Còn ban lãnh đạo lại im lặng. Một bộ máy thiếu minh bạch và hiệu quả", ông Rahim nhận định.

Malaysia NT unit là bộ phận chuyên trách để quản lý đội tuyển Malaysia và đội tuyển U23. Lý do xảy ra tình trạng này là FAM đã ôm đồm quá nhiều việc, muốn thành lập một đội ngũ để phụ trách việc vận hành, vạch chiến lược phát triển và kêu gọi tài trợ cho đội tuyển lẫn đội U23.

Chuyên gia Rahim tiếp tục: "Chúng ta đầu tư lớn như vậy là để hướng tới chiến dịch Asian Cup 2027. Nhưng giờ, cơ hội dự Asian Cup 2027 không còn nữa, phía trước chỉ có ASEAN Cup vào tháng 7. Khi FAM đang trong giai đoạn tái thiết, không cần chi nhiều tiền như vậy".

Bóng đá Malaysia vừa trải qua bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch cầu thủ. Từ phán quyết của FIFA, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ; 7 cầu thủ bị treo giò 12 tháng. Sau đó, FAM kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao nhưng án phạt giữ nguyên. Mới đây, AFC tiếp tục trừng phạt FAM bằng việc xử thua 2 trận đấu của Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đây, làng bóng đá Malaysia từng tranh cãi dữ dội về vai trò của Malaysia NT unit trong việc nhập tịch cầu thủ. Cơ quan quản lý đội tuyển Malaysia tuyên bố họ hoàn toàn vô can. Trách nhiệm làm giấy tờ nhập tịch cho cầu thủ thuộc về FAM. Còn Malaysia NT unit chỉ có vai trò triệu tập và khai thác nguồn cầu thủ nhập tịch.

Bộ máy quản lý bóng đá của Malaysia cồng kềnh, thiếu tính kết nối và không rõ ràng vai trò, trang New Straits Times liên tục lên tiếng về vấn đề này. Sau khi AFC ra án phạt, cổ động viên Malaysia kêu gọi giải tán cả FAM và xây dựng lại bộ máy mới bằng những con người nhiệt huyết và chuyên nghiệp cho sự phát triển của bóng đá Malaysia.