Cuộc đua 'vương miện' hấp dẫn trên đường chạy marathon nữ tại Khánh Hòa

TPO - Với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi hàng đầu như Hoàng Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Hồng Lệ, Lê Thị Tuyết cùng thế hệ trẻ giàu tiềm năng, nội dung marathon nữ hệ nâng cao tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) năm 2026 hứa hẹn là cuộc cạnh tranh khốc liệt, nơi ngôi hậu có thể đổi chủ bất cứ lúc nào.

Hoàng Thị Ngọc Hoa: Sẵn sàng bảo vệ ngôi hậu

Với 4 lần lên ngôi vô địch nội dung marathon nữ (42,195km) hệ tuyển tại Tiền Phong Marathon vào các năm 2020, 2022, 2024 và 2025, cùng hai tấm HCB năm 2021 và 2023, Hoàng Thị Ngọc Hoa (sinh năm 2000) đã khẳng định vị thế số một ở đường chạy dài nữ Việt Nam.

Mùa giải 2025 ở Quảng Trị, Ngọc Hoa giành chức vô địch, đồng thời thiết lập thành tích cá nhân tốt nhất (PR) với 2 giờ 42 phút 10 giây, cũng là cột mốc kỷ lục của Tiền Phong Marathon.

Trước thềm mùa giải 2026 tại Khánh Hòa, chân chạy sinh năm 1996 tham dự Tokyo Marathon, một trong sáu giải thuộc hệ thống World Marathon Majors danh giá. Đây được xem là “bài kiểm tra” chất lượng cao, nơi Ngọc Hoa có cơ hội cọ xát trực tiếp với những vận động viên hàng đầu thế giới.

Sau chuyến thi đấu quốc tế, Ngọc Hoa chia sẻ: “Khi thi đấu ở một giải major như Tokyo Marathon, tôi hiểu mình đang ở đâu và cần cải thiện điều gì”. Trải nghiệm này không chỉ giúp cô tích lũy thêm chuyên môn mà còn mang lại sự tự tin và bản lĩnh khi trở lại đấu trường trong nước.

Sự ổn định đáng kinh ngạc qua nhiều mùa giải, quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những trải nghiệm quốc tế quý giá đang tạo nên điểm tựa vững chắc để Hoàng Thị Ngọc Hoa tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch marathon nữ tại Khánh Hòa.

Lê Thị Tuyết: Ớt tiêu nhỏ bé tìm lại đỉnh cao

Lê Thị Tuyết (sinh năm 2004) là một trong những gương mặt nổi bật của điền kinh nữ Việt Nam ở các cự ly dài trong những năm gần đây. Tại SEA Games 33, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ khi giành hai tấm HCB ở nội dung 5.000m và 10.000m, chỉ xếp sau “kỷ lục gia” Nguyễn Thị Oanh, qua đó khẳng định vị thế trong nhóm vận động viên hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Ở đấu trường Tiền Phong Marathon, Tuyết cho thấy sự ổn định đáng nể. Tại Côn Đảo 2022, cô giành ngôi Á quân bán marathon (21,0975km) với thành tích 1:22:43, chỉ kém nhà vô địch Phạm Thị Hồng Lệ vỏn vẹn 3 giây trong một cuộc đua nghẹt thở.

Một năm sau tại Lai Châu 2023, Tuyết quyết định nâng cự ly lên marathon (42,195 km) và ngay lập tức tạo nên dấu ấn lớn với chức vô địch cùng thời gian 2:54:33. Đáng chú ý, cô đã vượt qua Hoàng Thị Ngọc Hoa, khi đó đang có phong độ rất cao ,để bước lên bục cao nhất. Đến mùa giải 2024 tại Phú Yên, Tuyết tiếp tục duy trì phong độ ổn định với vị trí Á quân (2:51:53).

Mùa giải 2025 tại Quảng Trị không thực sự trọn vẹn khi Lê Thị Tuyết gặp sự cố trên đường đua và không đạt được kết quả như kỳ vọng. Nhưng với những vận động viên bền bỉ, thất bại thường chỉ là khoảng lặng trước khi trở lại mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, trở lại Tiền Phong Marathon 2026, có sẽ mang theo khát khao khẳng định lại bản thân.

Với nền tảng chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm thi đấu dày dạn cùng bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều giải đấu lớn, Lê Thị Tuyết sẽ rất đáng chờ đợi trên đường chạy marathon nữ năm nay.

Phạm Thị Hồng Lệ: Nữ hoàng tái xuất đường đua vàng

Tiền Phong Marathon từ lâu đã trở thành “đường đua vàng” trong sự nghiệp của VĐV kỳ cựu Phạm Thị Hồng Lệ (sinh năm 1998). Ở cự ly bán marathon, chân chạy người Gia Lai từng thiết lập một “kỷ nguyên” đáng nhớ với 4 chức vô địch liên tiếp giai đoạn 2022–2025. Trước đó, ở cự ly marathon, cô cũng hai lần bước lên bục cao nhất vào các năm 2019 (3:01:58) và 2021 (2:52:13), bên cạnh vị trí Á quân năm 2018 (3:03:15).

Năm nay, sức nóng của Tiền Phong Marathon 2026 càng được đẩy lên khi nội dung marathon hệ nâng cao được tính vào bảng tổng sắp huy chương môn điền kinh của Đại hội Thể thao toàn quốc, kỳ Đại hội danh giá diễn ra 4 năm một lần. Chính yếu tố đó khiến cuộc cạnh tranh tại Khánh Hòa hứa hẹn khốc liệt và giàu tính chuyên môn hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh ấy, sự trở lại của Hồng Lệ ở cự ly marathon sau 4 năm vắng bóng càng thu hút sự chú ý. Không chỉ là màn tái xuất đơn thuần, đây còn là cơ hội để cô khẳng định lại vị thế ở nội dung khắc nghiệt nhất, đồng thời tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao tại giải Vô địch quốc gia.

Phạm Huỳnh Yến Thư: Bước chạy phá giới hạn

Phạm Huỳnh Yến Thư (sinh năm 2005) là một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất tại Tiền Phong Marathon 2026. Với phần lớn runner, việc hoàn thành cự ly marathon 42,195 km đã là thử thách cực hạn. Nhưng chạy dưới 3 giờ ngay trong lần đầu tiên? Đó là cột mốc chỉ những nữ VĐV thực sự đặc biệt mới có thể chạm tới, và Yến Thư đã làm được điều đó khi mới 19 tuổi.

Tại Tiền Phong Marathon 2024, trên chính quê hương Phú Yên, cô gái trẻ 19 tuổi tạo nên dấu ấn khó quên. Trong điều kiện nắng gắt đặc trưng miền Trung, Yến Thư cán đích với thời gian 2:59:13, lọt top 4 chung cuộc và lập tức trở thành cái tên được giới chuyên môn chú ý.

Chỉ một năm sau, tại mùa giải 2025, Yến Thư tiếp tục tạo bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên phá mốc sub 2 giờ 55 phút. Đó không chỉ là một con số, mà là lời khẳng định cho sự tiến bộ về thể lực, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu của chân chạy sinh năm 2005.

Từ một hiện tượng trẻ, Yến Thư đang dần chuyển mình thành một đối thủ thực sự. Với đà thăng tiến rõ rệt qua từng mùa giải, cô không chỉ hướng đến việc cải thiện thành tích cá nhân mà còn đủ khả năng chen chân vào nhóm cạnh tranh huy chương tại Tiền Phong Marathon 2026.

Vũ Khánh Linh: Từ ngôi sao phong trào đến cuộc đua elite

Vũ Khánh Linh (sinh năm 1996) là một trong những cái tên đặc biệt tại Tiền Phong Marathon 2026. Xuất thân từ phong trào nhưng không ngừng bứt phá, cô nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với nhóm vận động viên chuyên nghiệp, trước khi khoác áo TP.HCM tranh tài marathon hệ nâng cao của Tiền Phong Marathon 2026.

Trước đó, Khánh Linh đã sớm ghi dấu ấn tại giải thể thao lâu đời nhất Việt Nam với hai chức vô địch lứa tuổi 16- 29 vào năm 2024 với thành tích 3:13:14, trước khi tiếp tục cải thiện xuống 3:09:49 năm 2025. Những bước tiến đều đặn qua từng mùa giải cho thấy sự nghiêm túc và bền bỉ trong hành trình nâng cấp bản thân của Khánh Linh.

Hiện tại, Khánh Linh đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng marathon nữ Việt Nam (theo Vietnam’s Best Marathon). Nếu xét trong giới phong trào, thông số cá nhân tốt nhất 2:52:22 của cô chỉ kém mốc 2:47:13 của Doãn Oanh.

Năm nay, trong màu áo TP.HCM, Khánh Linh không chỉ chạy vì thành tích cá nhân. Đó còn là câu chuyện của trách nhiệm, của màu cờ sắc áo và khát vọng khẳng định vị thế. Với phong độ ổn định cùng khả năng duy trì tốc độ tốt ở cự ly dài, cô hứa hẹn có thể tạo nên bất ngờ trên đường đua marathon nữ năm nay.