Chốt các phương án cuối cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67

TPO - "Tất cả mọi việc phải chuẩn bị chu đáo, đặt trách nhiệm cao nhất, bởi qua đây thể hiện bộ mặt, hình ảnh, thương hiệu của Khánh Hòa. Chúng ta không chỉ đón các vận động viên tới lần này, mà còn nhiều lần khác”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên chỉ đạo.

Ngày 20/3, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức họp nghe báo cáo về tiến độ công tác chuẩn bị các khâu cuối cùng trong tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27-29/3/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cùng nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng Biên tập báo Tiền Phong chủ trì buổi họp. Ảnh: Như Ý.

Giải chạy mang ý nghĩa lịch sử

Mở đầu cuộc họp, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa định hướng, đồng thời khích lệ tinh thần của mọi người, bởi Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 đang cận kề, tuần sau sẽ triển khai.

“Có hai việc mọi người cần lưu ý. Một là thời gian còn ngắn, cần báo cáo xem tiến độ đến giờ ra sao, gặp khó khăn gì, cần hỗ trợ thế nào. Thứ hai là đường đua, việc huy động lực lượng tình nguyện viên ra sao, vệ sinh môi trường đến nay đảm bảo chưa, bố trí y tế, xe cứu thương... ra sao rồi. Giờ các đơn vị báo cáo phải hoàn thành tối đa, còn thiếu gì thì đề xuất để xử lý dứt điểm. Tất cả mọi việc phải chuẩn bị chu đáo, đặt trách nhiệm cao nhất, bởi qua đây thể hiện bộ mặt, hình ảnh, thương hiệu của Khánh Hoà. Chúng ta không chỉ đón các vận động viên tới lần này, mà còn nhiều lần khác”, ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác đảm bảo an toàn đường chạy, an ninh phải tốt nhất. Đồng thời, địa phương phải vận động người dân không thả chó rông, vật nuôi, nâng cao ý thức hơn nữa những ngày này.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đặt sự quan tâm đến công tác chuẩn bị cho Lễ Thượng Cờ với thành phần, con người, tập luyện, tất cả phải “hợp nhất” để mang ý nghĩa thiêng liêng, xúc động nhất.

Ông Nguyễn Long Biên lưu ý các sở, ngành, địa phương chú trọng đến việc trưng bày các sản phẩm OCOP tốt nhất, đặc trưng nhất của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên chỉ đạo tại buổi họp. Ảnh: Như Ý.

Ông Nguyễn Long Biên yêu cầu: “Phải tổ chức giải thành công nhất, bởi đây là giải ý nghĩa vô cùng với Khánh Hòa. Phải đảm bảo an toàn, đảm bảo mọi mặt vì có nhiều vận động viên hàng đầu tham gia. Đây cũng là tiền đề để các vận động viên chuyên nghiệp họ tham gia các giải lớn hơn ở nước ngoài. Chúng ta quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để đảm bảo tiêu chí đề ra”.

Đáp lời, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết, năm nay giải chạy mang rất nhiều điểm đặc biệt về cả quy mô vận động viên, cũng như ý nghĩa lịch sử. Đây cũng là trách nhiệm, vinh dự rất lớn đối với báo Tiền Phong và tỉnh Khánh Hoà, khi cả nước vừa bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3), ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2026)… Không những vậy, đây cũng là giải đầu tiên sau khi tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận sáp nhập.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, số lượng người đến Khánh Hòa dịp này sẽ rất lớn, dẫn tới áp lực cho sân bay, đường sắt, giao thông khác.

﻿ Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Như Ý.

Theo Tổng biên tập báo Tiền Phong, có hai việc cần quan tâm, xử lý nhằm đảm bảo hoàn thiện mọi mặt cho giải. Trước hết, hai bên báo cáo về công tác chuẩn bị xem còn băn khoăn, vướng mắc gì cần đề xuất để cùng có giải pháp cần chia sẻ, kiến nghị để tỉnh giải quyết. Hai là cần khảo sát thực tế, bám sát điều kiện, thời tiết, địa hình, địa vật…làm sao để trọn vẹn nhất có thể.

“Lễ Thượng cờ vô cùng quan trọng, phải đảm bảo đúng, an ninh, an toàn, hấp dẫn, xúc động. Nghi thức, số lượng người tham dự lớn nên cần luyện tập một cách nhuần nhuyễn, bài bản, nguồn điện phải ổn định. Công an, quân đội rất chuyên nghiệp rồi, tuy nhiên, còn nhiều lực lượng khác nữa, phải đảm bảo nghi thức, tập luyện thật kỹ càng. Báo Tiền Phong cũng đã có kinh nghiệm tổ chức lễ Thượng cờ nhiều năm, đơn cử tại Phú Yên huy động tới 4.000 người, làm trụ cờ cao trên bãi cát”, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho hay.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, lá cờ trong các mùa giải trước kia rộng 480m, còn tại Khánh Hoà tăng lên 4 lần. Ban tổ chức phải cho may lá cờ này trong 6 ngày. Đây là quyết định vô cùng khó khăn vì không phải nhà may nào cũng thực hiện được. “Không biết khi nào giải marathon của báo Tiền Phong mới quay lại nơi đây nên chúng tôi dành hết tâm huyết, mọi thứ cho giải để lan tỏa hình ảnh đẹp nhất của Khánh Hoà”.

Ngoài ra, Tổng Biên tập báo Tiền Phong cũng lưu ý cần đảm bảo y tế, nước uống, vệ sinh cho các lực lượng tham gia lễ thượng cờ.

"Đây là một chiến dịch lớn trong khoảng 4 ngày cuối tháng 3 khi có chuỗi sự kiện, rồi điểm rơi là giải chạy. Về phía Tiền Phong thời điểm cận kề này cũng có thêm nhiều lo lắng khi yêu cầu chuyên môn quá cao. Mới hôm qua (ngày 19/3), tôi liên hệ bên quân đội, họ cũng trao đổi làm sao để lan tỏa hình ảnh quân - dân đẹp nhất, xúc động nhất", nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Nhà báo Phạm Tuyên, báo Tiền Phong chia sẻ.

Đồng lòng - quyết tâm

Nhà báo Phạm Tuyên - Phó trưởng Ban phóng viên báo in, Báo Tiền Phong cho biết, đã có nhiều ngày rà soát, chuẩn bị vận hành đường chạy, liên hệ chặt chẽ với Công an, Sở VH-TT&DL tỉnh để thống nhất phân làn, cấm đường, trả đường cho cung đường. Hiện công tác vá, sửa những đoạn đường hư hỏng đã xong, kho chứa gần 30 tấn hàng đã đảm bảo rất tốt. Theo nhà báo Phạm Tuyên, có 10 điểm trên đường chạy rất đông người, lượng xe các loại lưu thông, đậu đỗ ở lòng lề đường nhiều; về y tế, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị, đặt xe cứu thương, lều y tế, đảm bảo máy thở, máy đo nhịp tim, bông băng cho các vận động viên.

Nhà báo Phạm Tuyên cũng đề nghị địa phương cần tuyên truyền để người dân không thả chó rông, dọn rác ở một số vị trí sạch sẽ, sửa đèn chiếu sáng bởi có một số bóng bị hỏng. Đồng thời, đề xuất lực lượng công an hỗ trợ phân làn khi thi công phần cổng của giải; UBND tỉnh hỗ trợ thêm nơi gửi xe cho vận động viên xe máy, ô tô. Đặc biệt là cần thêm số tình nguyện viên, khi hiện giờ mới chỉ có 400 người.

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Tùng Dương báo cáo tại buổi họp, nhờ sự phối hợp đồng bộ, khoa học từ quân đội, công an, y tế… nên đến thời điểm hiện tại công việc chuẩn bị cho lễ thượng cờ cũng đã cơ bản.

Nhà báo Nguyễn Tùng Dương. Ảnh: Như Ý.

“Trong thời điểm tổ chức lễ Thượng cờ, khi hát Quốc ca, chúng tôi đặt một màn hình lớn ở đặc khu Trường Sa nối với cầu truyền hình ở đất liền. Cả hai cùng hát, truyền hình trực tiếp dưới đại kỳ rộng 2.000 mét, cột cờ cao 16m. Cùng với đó là lễ dâng hương các anh hùng Gạc Ma. Rước Quân kỳ, quân đội đi giữa lòng nhân dân với những bài hát, ca sĩ trình bày đầy xúc động”, nhà báo Nguyễn Tùng Dương chia sẻ.

Tại buổi họp, nhà báo Khánh Huyền - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức Sự kiện Báo Tiền Phong nhận định, sẽ có ít nhất 15.000 người, bao gồm vận động viên cùng gia đình đổ về Khánh Hòa. Bởi vậy, theo nhà báo Khánh Huyền, tỉnh cần tăng cường xe buýt từ sân bay về trung tâm tỉnh. Ngoài ra, cũng cần đảm bảo lượng xe ra lễ thượng cờ cho khách mời, cùng với đó là phân luồng đi, về an toàn. Tại các điểm khách sạn, nhà hàng, nơi cư trú, nhà báo Khánh Huyền đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hoà chỉ đạo đơn vị chức năng có thêm băng rôn (in theo mẫu do Báo Tiền Phong gửi) chào đón vận động viên.

“Cần đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, các tua du lịch, khách sạn cần đăng ký giảm giá. Công tác đi lại cố gắng ở mức tốt nhất để xây dựng khách nội địa, nước ngoài để họ thấy hình ảnh tốt nhất, đẹp nhất của Khánh Hòa. Màn chạy đồng hành khoảng 400 người có đồng phục riêng, phải tính toán sao để họ chạy nhưng không ảnh hưởng tới các vận động viên”, nhà báo Khánh Huyền bày tỏ.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Như Ý.

Sau khi nghe báo cáo của đại diện sở, ngành, công an, các phường trực thuộc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên kết luận, lễ Thượng Cờ rất quan trọng nên chọn MC cần giọng chuẩn mực, truyền cảm, xúc động.

Theo ông Nguyễn Long Biên, tiến độ tổ chức giải hiện giờ đã thực hiện được cơ bản, còn lại phải gấp rút, làm dứt điểm. Ông Biên chỉ đạo, cần bổ sung các điểm vệ sinh lưu động. Đặc biệt, tỉnh khẩn trương hoàn thiện về danh sách khách mời, đại biểu trung ương, địa phương. Ông nhấn mạnh, phải đảm bảo an ninh đường chạy, tuyên truyền tới người dân thời điểm này không thả rông chó ra đường chạy, không để người dân đỗ xe lòng lề đường, bóng đèn hư hỏng phải sửa, an ninh thực phẩm phải đảm bảo.

“Như đề xuất của Báo Tiền Phong, cần treo băng rôn tại các khách sạn, nơi lưu trú, nhà hàng. Ngoài ra, theo tôi, cần khuyến khích thêm các địa điểm này có món quà địa phương cho vận động viên. Đặc biệt, cần tăng cường các chuyến bay, thêm chuyến xe. Vận động nhân dân hiểu, hạn chế đi lại, đỗ xe để có mặt bằng cho các vận động viên”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo.

Theo ông Biên, tại hơn 20 gian hàng OCOP sẽ có những sản phẩm đặc trưng nhất của Khánh Hòa. Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa giao các sở ngành, địa phương, trên tinh thần nay trao đổi phải trách nhiệm, khẩn trương, hoàn thành sớm mọi công việc, đề xuất từ phía của Báo Tiền Phong, trên tinh thần “không phải làm cho có”. Cùng với đó, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế, an ninh. Bởi theo ông Biên, các vận động viên cũng là những du khách, không phải họ tới rồi về đâu, nên phải hiếu khách, để họ hài lòng, vui vẻ, khiến họ quay lại.

“Riêng cổng chào của giải cũng là biểu trưng của Khánh Hoà rất quan trọng, bằng trách nhiệm cao nhất, cần phối hợp chặt chẽ, khắc phục khó khăn, bởi du khách tới đây để chụp ảnh, lan toả hình ảnh Khánh Hòa đi mọi miền. Tất cả đặt sự an toàn lên hàng đầu nên công việc cần hài hòa xử lý, bởi đây là chương trình lớn. Phải tổ chức giải thành công, ý nghĩa, để các vận động viên, du khách hài lòng, thể hiện thương hiệu Khánh Hòa ”, ông Nguyễn Long Biên khích lệ.