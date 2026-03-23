Sức khỏe

Thông tin mới nhất vụ bé gái tử vong do viêm não mô cầu ở Đặc khu Phú Quốc

Nhật Huy
TPO - Liên quan vụ bé gái 11 tuổi tử vong do viêm não mô cầu tại Đặc khu Phú Quốc, ngành y tế tỉnh An Giang đã khẩn trương truy vết, giám sát hàng chục trường hợp tiếp xúc gần và ghi nhận thêm một học sinh có triệu chứng nghi mắc bệnh. Tới nay, có thêm 1 em học sinh cùng lớp xuất hiện triệu chứng bệnh.

Trước đó, ngày 16/3, bé gái T.H.Y (10 tuổi), ngụ tại một khu nhà trọ thuộc khu phố 10, Đặc khu Phú Quốc đã tử vong tại Trung tâm Y tế Phú Quốc do mắc viêm não mô cầu nhóm B. Sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang và Trung tâm Y tế Phú Quốc đã truy vết những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Qua rà soát, khu nhà trọ nơi em Y. sinh sống tại phường Dương Đông có khoảng 40 người. Tại trường học của em, ghi nhận 36 học sinh cùng lớp và một giáo viên thuộc diện tiếp xúc gần.

Trong quá trình theo dõi, giám sát, ngành y tế ghi nhận một trường hợp là bạn học cùng lớp xuất hiện triệu chứng nghi do não mô cầu. Bệnh nhân hiện được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, sức khỏe ổn định, tiên lượng phục hồi tốt.

Các học sinh, giáo viên và thành viên trong gia đình từng tiếp xúc ca bệnh đang được theo dõi sức khỏe tại Phú Quốc, đến nay chưa ghi nhận dấu hiệu nghi mắc bệnh.

Trung tâm Y tế Phú Quốc triển khai nhiều biện pháp hạn chế lây lan bệnh viêm não mô cầu.

Sở Y tế An Giang đã đề nghị cơ quan chuyên môn tuyến trên hỗ trợ nhân lực nhằm tăng cường và bảo đảm công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn Phú Quốc trong thời gian tới trước diễn biến của bệnh viêm não mô cầu.

Theo ngành y tế, viêm não mô cầu nhóm B là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra, lây truyền qua đường hô hấp, thường gặp ở trẻ em và có khả năng bùng phát thành dịch. Bệnh có thể để lại di chứng thần kinh với tỷ lệ 10 - 20%, tỷ lệ tử vong từ 8 - 15%. Trong cộng đồng, tỷ lệ người lành mang trùng dao động từ 5 - 25%.

Bệnh thường xảy ra ở nơi tập trung đông người như trường học, nhà trẻ, ký túc xá, doanh trại hoặc ở người suy giảm miễn dịch. Tại Việt Nam, bệnh lưu hành rải rác ở nhiều địa phương, thường gia tăng vào mùa đông - xuân.

Các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh viêm não mô cầu gồm sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn, cứng cổ, mệt mỏi, lơ mơ; có thể xuất hiện ban xuất huyết hình sao hoặc biểu hiện sốc nhiễm khuẩn. Việc chẩn đoán xác định khi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) từ dịch não tủy, máu hoặc dịch từ ban xuất huyết.

Ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế tụ tập đông người, tránh tiếp xúc với bệnh nhân hoặc trường hợp nghi mắc bệnh; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi ở, nơi học tập và làm việc; súc miệng, họng bằng dung dịch sát khuẩn thông thường và đeo khẩu trang khi có triệu chứng viêm đường hô hấp.

Bên cạnh đó, cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, rèn luyện thể lực, đảm bảo thông thoáng môi trường sống.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Những trường hợp trong ổ dịch được ưu tiên sử dụng kháng sinh dự phòng và tiêm vắc xin theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Xem thêm

Cùng chuyên mục