Bé gái 10 tuổi ở Phú Quốc tử vong do viêm não mô cầu nhóm B

TPO - Một bé gái 10 tuổi ở Đặc khu Phú Quốc ban đầu có triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu nhưng gia đình nghĩ là sốt thông thường nên chưa đưa đi khám. Khi phát hiện em nổi ban khắp người, tím tái, khó thở, gia đình mới đưa đi cấp cứu, nhưng em đã không qua khỏi. Xét nghiệm cho kết quả dương tính với vi khuẩn viêm não mô cầu nhóm B. Ngành y tế địa phương đã khoanh vùng, truy vết và triển khai các biện pháp phòng chống nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

Ngày 19/3, Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, vừa báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế trường hợp bé gái mắc bệnh viêm não mô cầu tử vong tại Đặc khu Phú Quốc.

Trung tâm Y tế Phú Quốc - nơi bệnh nhân Y tới cấp cứu.

Theo Sở Y tế An Giang, bệnh nhân là bé gái T.H.Y (10 tuổi), ngụ tại một khu nhà trọ thuộc khu phố 10, Đặc khu Phú Quốc. Trước khi nhập viện khoảng 9 tiếng, em Y. có các triệu chứng sốt, mệt mỏi, đau đầu nhưng gia đình nghĩ là sốt thông thường nên chưa đưa đi khám. Khi phát hiện nổi ban khắp người, tím tái, khó thở, gia đình mới đưa em đến Trung tâm Y tế Phú Quốc cấp cứu vào ngày 16/3

Các bác sĩ của Trung tâm Y tế Phú Quốc đã hồi sức tích cực theo phác đồ quy định Bộ Y tế. Tuy nhiên, do bệnh diễn biến quá nhanh và thời gian đưa vào viện trễ nên bệnh nhi không qua khỏi.

Kết quả xét nghiệm mẫu máu do Viện Pasteur TPHCM thực hiện xác định, bệnh nhân dương tính với vi khuẩn não mô cầu type B.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, ngành y tế địa phương đã tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách và theo dõi sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở, trường học và cơ sở y tế nơi em Y. tới. Tổng cộng hàng chục người trong khu nhà trọ, lớp học cùng nhiều nhân viên y tế được hướng dẫn dùng kháng sinh dự phòng hoặc tiêm vắc xin phòng bệnh.

Song song đó, ngành y tế cũng triển khai phun khử khuẩn môi trường, truyền thông nhận biết sớm triệu chứng và khuyến cáo người dân tăng cường vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, giữ nhà cửa thông thoáng cũng được triển khai.

Sở Y tế An Giang nhận định, đây là ca bệnh đơn lẻ, chưa phát hiện thêm trường hợp tương tự trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan vẫn có thể xảy ra nếu không kiểm soát tốt các trường hợp tiếp xúc gần. Ngành y tế yêu cầu tiếp tục giám sát chặt dịch tễ, tăng cường tiêm chủng và truyền thông phòng bệnh tại các khu vực tập trung đông người như trường học, khu dân cư.