Sức khỏe

Google News

Nữ phạm nhân tử vong do mắc viêm màng não mô cầu

Hoàng Phúc
TPO - Một nữ phạm nhân đang chấp hành án tại Thanh Hóa được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong do mắc viêm màng não mô cầu.

Ngày 3/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đã tử vong do mắc viêm não mô cầu. Bệnh nhân này là một nữ phạm nhân đang chấp hành án tại phân trại số 3, Trại giam Thanh Phong - Bộ Công an (đóng tại xã Nông Cống).

uaua.jpg
Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nơi tiếp nhận, điều trị nữ bệnh nhân mắc viêm màng não mô cầu. Ảnh: BTH.

Theo báo cáo ban đầu, nữ bệnh nhân (SN 1992) khởi phát bệnh ngày 23/11 với các triệu chứng: sốt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn; được điều trị tại bệnh xá phân trại đến 29/11.

Nữ bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và được xác định mắc viêm màng não mô cầu. Bệnh nhân được cách ly, điều trị tích cực tại Khoa Bệnh Nhiệt đới của bệnh viện.

Tuy nhiên, do bệnh nặng, hôn mê sâu, phải thở máy, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, không đáp ứng điều trị. Bệnh nhân tử vong vào ngày 2/12.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, viêm màng não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn não mô cầu gây ra, có thể diễn biến nhanh và nguy hiểm, ảnh hưởng đến lớp màng bao phủ não và tủy sống. Bệnh này có thể lây cho người tiếp xúc gần.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi ca bệnh được xác định mắc viêm màng não do não mô cầu, ngành y tế đã tổ chức điều tra, lấy mẫu và hướng dẫn xử lý ổ dịch tại phân trại số 3, Trại giam Thanh Phong.

Qua rà soát ghi nhận 21 F1 (gồm 9 phạm nhân và 12 cán bộ), đã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với vi khuẩn não mô cầu.

Ngành y tế đã phối hợp với đơn vị trại giam tiến hành khử khuẩn khu vực sinh hoạt của bệnh nhân; theo dõi sức khỏe các F1 và dự phòng uống kháng sinh cho toàn bộ 21 trường hợp nguy cơ.

Hoàng Phúc
