Bernard Healthcare thành lập đơn vị hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Hệ thống Y khoa Chuyên sâu Quốc tế Bernard Healthcare vừa chính thức công bố thành lập Đơn vị Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư, nhằm cung cấp dịch vụ từ tầm soát, đánh giá nguy cơ, tư vấn - hội chẩn chuyên môn đến kết nối điều trị và theo dõi sức khỏe dài hạn cho bệnh nhân ung thư. Đơn vị được xây dựng theo định hướng hỗ trợ sát sao để bệnh nhân được chẩn đoán đúng từ sớm, tiếp cận phác đồ điều trị tiên tiến từ đầu, theo dõi tái phát và quản trị sức khỏe sau điều trị một cách toàn diện.

Đồng hành cùng bệnh nhân suốt nhiều năm trên hành trình chiến đấu với ung thư

Bà Nguyễn Nam Phương – Tổng Giám đốc Bernard Healthcare, phát biểu tại buổi công bố thành lập Đơn vị Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư: "Trong hơn 5 năm qua, Bernard đã hỗ trợ đồng hành cùng rất nhiều bệnh nhân được phát hiện ung thư từ các chương trình tầm soát chuyên sâu và khám sức khỏe định kỳ tại Bernard, nhằm hỗ trợ tư vấn, hội chẩn và kết nối điều trị. Chúng tôi làm vì lòng trắc ẩn của những người làm ngành y trước nỗi đau của người bệnh, với mong muốn tiếp sức cho họ vượt qua căn bệnh. Chính vì thế, chúng tôi hiểu rằng Bệnh nhân ung thư cần được tư vấn đầy đủ thông tin và đồng hành trong suốt thời gian trước, trong và sau điều trị để họ đủ niềm tin đi hết hành trình chiến đấu với căn bệnh. Đơn vị này ra đời để hỗ trợ bệnh nhân không chỉ được chẩn đoán đúng ngay từ đầu mà còn được chăm sóc tận tâm trên suốt hành trình".

Với những niềm tin từ bệnh nhân, sự dẫn dắt chuyên môn của Hội đồng Y khoa Bernard, các chuyên gia tại các bệnh viện ung thư hàng đầu Nhật Bản, phối hợp chặt chẽ cùng các bác sĩ chuyên khoa tại Việt Nam và sự đồng lòng của tập thể nhân viên, Bernard Healthcare chính thức ra mắt Đơn vị Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau điều trị:

• Tầm soát & phát hiện sớm ung thư: thông qua chương trình Ningen Dock chuẩn Nhật Bản, giúp phát hiện bệnh lý ung thư ngay từ giai đoạn rất sớm.

• Chẩn đoán chuyên sâu đa mô thức: kết hợp chẩn đoán hình ảnh hiện đại và xét nghiệm gen nhằm đánh giá toàn diện nguy cơ và bản chất bệnh.

• Tham vấn ý kiến thứ hai (Second Opinion): kết nối với các chuyên gia đầu ngành trong nước và Nhật Bản nhằm tư vấn phác đồ điều trị tối ưu cho từng bệnh nhân.

• Hỗ trợ kết nối với các bệnh viện trong và ngoài nước, đặc biệt là các bệnh viện tại Nhật Bản để điều trị các ca bệnh phức tạp, ung thư hiếm gặp.

• Theo dõi, hỗ trợ và đồng hành trong quá trình điều trị: theo dõi đáp ứng và nguy cơ tái phát cũng như đánh giá sức khỏe tổng thể sau khi hoàn tất điều trị.

• Chăm sóc vết thương chuyên biệt cho bệnh nhân ung thư: xử lý các tổn thương sau xạ trị, hậu phẫu hoặc loét mạn tính liên quan ung thư.

• Hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện: bao gồm dinh dưỡng lâm sàng, chăm sóc tại nhà, hỗ trợ hành chính – điều phối điều trị trong và ngoài nước.

Bên cạnh việc hỗ trợ bệnh nhân, đơn vị còn phối hợp với các đối tác tổ chức các hội thảo cộng đồng miễn phí nhằm cung cấp các kiến thức hữu ích cho bệnh nhân và người thân về các phương pháp điều trị và chăm sóc bệnh nhân ung thư

Đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm

Đơn vị Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư được dẫn dắt bởi Hội đồng Y khoa Bernard Healthcare, các chuyên gia tại các bệnh viện ung thư Nhật Bản như Bệnh viện Đại học Yamanashi, Bệnh viện Kyoto Min-iren phối hợp chặt chẽ cùng các bác sĩ chuyên khoa tại Việt Nam và đội ngũ Dịch vụ khách hàng của Bernard với mục tiêu tiếp tục làm chuyên nghiệp hơn, bài bản hơn và bền vững hành trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư.

Bà Nam Phương trao tặng hoa cho đội ngũ bác sĩ của Đơn vị Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư

Phát biểu tại buổi ra mắt Đơn vị Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư, Thầy thuốc ưu tú – Bác sĩ cao cấp - BS.CK2 Trần Đoàn Đạo - Chủ tịch Hội đồng Y khoa Bernard; Nguyên Trưởng khoa Bỏng – Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Trong suốt nhiều năm điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư bị bỏng hoặc lở loét do điều trị ở giai đoạn muộn, tôi luôn trăn trở làm thế nào để bệnh nhân có thể được phát hiện sớm những bệnh lý phức tạp và được điều trị đúng ngay từ đầu. Do đó, mục tiêu của việc thành lập đơn vị hỗ trợ bệnh nhân ung thư này sẽ giúp cho bệnh nhân chọn được con đường ngắn hơn để tìm đúng người, đến đúng nơi, đúng chuyên khoa và có trang thiết bị hiện đại để được điều trị đúng ngay từ đầu”

Chia sẻ từ TS.BS Phạm Nguyên Quý, Trưởng khoa Ung thư Nội khoa tại Bệnh viện Trung ương Kyoto Min-iren (Nhật Bản), đồng thời là cố vấn chuyên môn mảng Ung thư của Bernard Healthcare cho biết: “Tại Nhật Bản, bệnh nhân ung thư được tiếp cận theo mô hình ABC từ đội ngũ nhân viên y tế trong bệnh viện cung cấp cho bệnh nhân những phương pháp điều trị có bằng chứng khoa học chính xác, tới những người hỗ trợ xung quanh giúp họ sống vui sống khỏe như giúp họ nghỉ ngơi, làm đẹp và cả cộng đồng cùng chung tay bằng các chính sách, chương trình hỗ trợ. Điều đó giúp họ đủ niềm tin để đi hết hành trình và đạt được kết quả điều trị tốt nhất.”

Là bác sĩ phụ trách chính cho dự án hỗ trợ bệnh nhân ung thư, TS.BS Nguyễn Thị Thu Thảo chia sẻ: “Là một bác sĩ điều trị ung thư máu, một nhà khoa học nghiên cứu ung thư tại Nhật, và hơn hết – tôi cũng là người nhà của một bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Chính vì đứng ở cả ba vị trí đó, tôi luôn trăn trở trước một thực tế là khi nhắc đến ung thư, chúng ta thường khá bi quan và tiêu cực. Bởi lẽ, bệnh thường phát hiện muộn, điều trị tốn kém và rất vất vả. Bệnh nhân và người nhà phải đối mặt với quá nhiều nỗi lo, áp lực, gian nan, khiến chất lượng cuộc sống giảm sút rất nhiều. Và chính vì thiếu thông tin và thiếu sự hỗ trợ nên họ thường rơi vào tình trạng lạc lõng trước biển thông tin y khoa bao la cũng như dễ bỏ cuộc giữa chừng vì không đủ niềm tin để vượt qua những tác dụng phụ. Họ đơn độc trước cơn đau thể xác và sự khủng hoảng tâm lý thường bị xem là “lẽ đương nhiên”. Chính vì thế, Đơn vị Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư ra đời với mong muốn đồng hành cùng bệnh nhân và người thân vượt qua khó khăn đó. Chúng tôi không thay thế bệnh viện điều trị, mà đóng vai trò là "Người đồng hành" xuyên suốt hành trình.”

Tại buổi ra mắt, Bác sĩ Bùi Lê Nhật Tiên – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp cũng đã chia sẻ rất nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư đã được hỗ trợ, kết nối điều trị thành công cũng đang được tiếp tục chăm sóc tại Bernard Healthcare. Anh T.T. - một trong số các bệnh nhân đang được Bernard hỗ trợ điều trị ung thư tại Bệnh viện Đại học Yamanashi (Nhật Bản), đối tác liên kết chuyên môn với Bernard để vận hành mô hình Ningen Dock và chăm sóc, điều trị ung thư, đã gửi hoa chúc mừng đến Bernard Heathcare cùng lời chia sẻ: “Tôi mong muốn là Bernard mở rộng chương trình hỗ trợ này đến thật nhiều bệnh nhân tại Việt Nam để họ có cơ hội tiếp cận được các cách điều trị tốt nhất cho người bệnh Việt Nam để họ có cơ hội giành lại sự sống”.

Bác sĩ Bùi Lê Nhật Tiên – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, thành viên Đơn vị Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư lên chia sẻ hoạt động của đơn vị hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Việc thành lập Đơn vị Hỗ trợ Bệnh nhân Ung thư là một phần trong chiến lược phát triển của Bernard Healthcare nhằm mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ tầm soát – chẩn đoán sớm đến hỗ trợ điều trị và quản trị sức khỏe lâu dài.