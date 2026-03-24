Nhiều ca nghi ngộ độc thực phẩm ở Quảng Ngãi: Tạm dừng cơ sở kinh doanh bánh mì

TPO - Sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi), 19 người phải nhập viện với các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy... Hiện cơ quan chức năng đã tạm dừng cơ sở trên để điều tra nguyên nhân.

Chiều 24/3, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tính đến trưa cùng ngày, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì là 19 trường hợp. Hiện các bệnh nhân đang được y bác sĩ tích cực điều trị, sức khỏe đã ổn định.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi, trong hai ngày 22 và 23/3, các bệnh viện gồm Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Qua khai thác thông tin ban đầu, các bệnh nhân cho biết đã mua và sử dụng bánh mì ổ có nhân tại một điểm kinh doanh do bà T.T.K.A. (ở xã Tịnh Khê) làm chủ. Thời gian sử dụng bánh mì được xác định trong khoảng từ 7h ngày 21/3 đến 8h ngày 22/3.

Trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng vào khoảng 15h ngày 21/3, với biểu hiện đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn và sốt. Sau đó, nhiều người khác cũng lần lượt xuất hiện các triệu chứng tương tự, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu và điều trị.

Các bệnh nhi đang điều trị ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các ca nghi ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chính quyền địa phương xã Tịnh Khê, Trạm y tế xã Tịnh Khê cùng các bệnh viện liên quan nhanh chóng triển khai công tác điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành thu thập thông tin dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm, đồng thời kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh bánh mì do bà T.T.K.A. làm chủ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà A. cho biết, mỗi ngày bán một tủ bánh mì từ 6h đến 9h, với nhiều loại nhân như chả, chà bông, bơ (tự đánh từ trứng gà và dầu đậu nành), tương ớt rim, rau ngò, thịt hon, xíu mại. Trong đó, chả được mua từ một cơ sở gần chợ Gò (phường Trương Quang Trọng), tương ớt rim và chà bông lấy từ một tiểu thương tại chợ Tịnh Khê, các nguyên liệu còn lại do gia đình tự chế biến tại bếp.

Chủ cơ sở còn cho biết, một số thực phẩm như chả bò gân, chả lụa, ớt rim, chà bông được mua về bảo quản và sử dụng trong 2 - 3 ngày để bán dần. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến điều kiện kinh doanh cũng như nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu. Khu vực chế biến là bếp gia đình, sau đó vận chuyển đến bán cách nhà khoảng 80 m.

Đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại, đề nghị dừng hoạt động để chờ kết luận của cơ quan chuyên môn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy 4 mẫu thực phẩm và 7 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.