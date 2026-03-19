Đề nghị UAE hỗ trợ hơn 200 công dân Việt Nam mắc kẹt tại các sân bay lớn

TPO - Ả-rập Xê-út đồng ý cấp thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam miễn phí tại cửa khẩu, các tàu và thuyền viên Việt Nam mắc kẹt. Đại sứ quán Việt Nam đề nghị UAE hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để đưa hơn 200 công dân Việt Nam đi du lịch kẹt tại các sân bay lớn.

Nhiều du khách mắc kẹt ở Trung Đông do tình hình chiến sự

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết tình hình bảo hộ công dân Việt Nam tại Trung Đông, trong bối cảnh chiến sự leo thang.

Bà cho biết, theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan chức năng liên quan, cho đến nay cơ bản công dân Việt Nam đi du lịch, quá cảnh tạm thời hủy chuyến bay do không phận bị đóng đã về tới Việt Nam hoặc đã lên chuyến bay tiếp theo để rời khỏi khu vực Trung Đông.

Đối với các tàu và thuyền viên Việt Nam đang hoạt động khu vực Trung Đông chưa thể rời eo biển Hormuz, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại. Các cơ quan chức năng liên quan liên tục cập nhật theo sát tình hình và sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ bảo đảm, an ninh an toàn cho cả người và tàu.

Bộ Ngoại giao cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, UAE, Ả-rập Xê-út, Kuwait, Qatar, mở đăng ký trực tuyến, tổng hợp nguyện vọng của công dân muốn về nước hoặc sang nước thứ 3, để làm cơ sở phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Israel cũng như khu vực lân cận đã rà soát nhu cầu của công dân Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các cơ quan chức năng liên quan trong nước để triển khai các phương án phù hợp.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út đã làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, được phía Ả-rập Xê-út đồng ý cấp thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam miễn phí tại cửa khẩu và tại các cơ quan đại diện của Ả-rập Xê-út trong khu vực, cũng như đối với các tàu và thuyền viên Việt Nam mắc kẹt ở Ả-rập Xê-út.

Theo đề nghị của Đại sứ quán, cơ quan quản lý cảng biển Ả-rập Xê-út đã chủ động liên hệ với tàu và đại diện Việt Nam để nắm tình hình và hỗ trợ những yêu cầu cần thiết của công dân Việt Nam.

Tại UAE, Đại sứ quán Việt Nam đã làm việc với Bộ Ngoại giao UAE và các hãng hàng không của UAE để đề nghị hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để đưa hơn 200 công dân Việt Nam đi du lịch kẹt tại các sân bay lớn như sân bay ở Dubai hay là Zayed, quá cảnh tại UAE sang nước thứ 3; đồng thời Đại sứ quán cũng tiếp nhận nhiều công dân Việt Nam và đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết trong lúc họ chưa có thể rời khỏi Dubai hay UAE.

Trả lời câu hỏi về hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội gần đây được cho là lô hàng Việt Nam viện trợ nhân đạo cho Iran, bà Phạm Thu Hằng cho biết thông tin này không đúng.