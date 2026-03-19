Cựu quan chức tình báo nói Mỹ bị Israel kéo vào cuộc chiến với Iran

TPO - Ông Joe Kent, người vừa từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ, tiết lộ rằng cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này trước khi thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.

“Tôi không ưa lãnh tụ tối cao trước đây - Ali Khamenei, nhưng ông ấy đã kiềm chế chương trình hạt nhân. Ông ấy ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Kent nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau khi từ chức.

“Nếu loại bỏ ông ấy một cách quyết liệt, người dân sẽ đoàn kết xung quanh chế độ”, ông Kent nói.

Khi được hỏi có phải Iran đang ở sát ngưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân hay không, ông Kent trả lời: “Không”, nhưng cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ nói thêm rằng, chiến lược của Iran là “không hoàn toàn từ bỏ chương trình hạt nhân”.

Cựu quan chức này tiết lộ rằng, nhiều quan chức chủ chốt đã không được phép trình bày quan điểm với Tổng thống Donald Trump trước khi Mỹ bước vào cuộc chiến với Iran.

“Trong giai đoạn dẫn tới cuộc xung đột này, nhiều người ra quyết định quan trọng đã không được phép đến và trình bày ý kiến với tổng thống”, ông Kent nói trong cuộc phỏng vấn và cho biết đã có những “tranh luận mạnh mẽ” trước khi Mỹ cùng Israel không kích các cơ sở hạt nhân Iran năm ngoái.

“Họ đã thảo luận sau cánh cửa đóng kín và không có cơ hội cho các ý kiến trái chiều xuất hiện”, ông nói thêm.

Ông Kent đã từ chức vì lo ngại về cuộc chiến với Iran. Ông cho rằng Israel đã kéo Mỹ vào cuộc xung đột và có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Mỹ tại Trung Đông.

Ông nhắc đến phát biểu của Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng Iran là mối đe dọa cận kề. Ông Kent cho rằng lập luận này sai lầm vì không có lý do gì để tin Iran sẽ tấn công Mỹ nếu không bị khiêu khích.

Người dân chương trình Tucker Carlson đặt câu hỏi: “Vậy mối đe dọa cận kề mà Ngoại trưởng nói tới không phải từ Iran mà từ Israel?”.

“Chính xác. Và điều này cho thấy vấn đề lớn hơn: Ai đang thực sự kiểm soát chính sách của chúng ta ở Trung Đông”, ông Kent nói.

Sau 3 tuần, tình hình cuộc chiến giữa Mỹ -Israel với Iran tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran vừa cáo buộc Israel tấn công cơ sở hạ tầng của nước này tại mỏ khí đốt khổng lồ South Pars. Tehran đáp trả bằng tuyên bố sẽ tấn công các mục tiêu dầu khí trên toàn vùng Vịnh, đồng thời phóng tên lửa vào Qatar và Ả-rập Xê-út.

Tập đoàn dầu khí nhà nước QatarEnergy cho biết đã xảy ra “thiệt hại nghiêm trọng” sau khi khu công nghiệp Ras Laffan bị tên lửa Iran tấn công. Ả-rập Xê-út đã đánh chặn và phá hủy 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào Riyadh trong ngày 18/3, đồng thời ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở khí đốt ở miền đông nước này.

Sự leo thang này làm gia tăng tình trạng gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời gia tăng áp lực chính trị lên Tổng thống Trump. Giá dầu diesel tại Mỹ đã vượt 5 USD/gallon - lần đầu tiên kể từ đợt lạm phát năm 2022, điều đã làm suy giảm sự ủng hộ dành cho Tổng thống Joe Biden thời điểm đó.