Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Cựu quan chức tình báo nói Mỹ bị Israel kéo vào cuộc chiến với Iran

Bình Giang

TPO - Ông Joe Kent, người vừa từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ, tiết lộ rằng cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này trước khi thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel.

img-0438.jpg

“Tôi không ưa lãnh tụ tối cao trước đây - Ali Khamenei, nhưng ông ấy đã kiềm chế chương trình hạt nhân. Ông ấy ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Kent nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau khi từ chức.

“Nếu loại bỏ ông ấy một cách quyết liệt, người dân sẽ đoàn kết xung quanh chế độ”, ông Kent nói.

Khi được hỏi có phải Iran đang ở sát ngưỡng sở hữu vũ khí hạt nhân hay không, ông Kent trả lời: “Không”, nhưng cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Mỹ nói thêm rằng, chiến lược của Iran là “không hoàn toàn từ bỏ chương trình hạt nhân”.

Cựu quan chức này tiết lộ rằng, nhiều quan chức chủ chốt đã không được phép trình bày quan điểm với Tổng thống Donald Trump trước khi Mỹ bước vào cuộc chiến với Iran.

“Trong giai đoạn dẫn tới cuộc xung đột này, nhiều người ra quyết định quan trọng đã không được phép đến và trình bày ý kiến với tổng thống”, ông Kent nói trong cuộc phỏng vấn và cho biết đã có những “tranh luận mạnh mẽ” trước khi Mỹ cùng Israel không kích các cơ sở hạt nhân Iran năm ngoái.

“Họ đã thảo luận sau cánh cửa đóng kín và không có cơ hội cho các ý kiến trái chiều xuất hiện”, ông nói thêm.

Ông Kent đã từ chức vì lo ngại về cuộc chiến với Iran. Ông cho rằng Israel đã kéo Mỹ vào cuộc xung đột và có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Mỹ tại Trung Đông.

Ông nhắc đến phát biểu của Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng Iran là mối đe dọa cận kề. Ông Kent cho rằng lập luận này sai lầm vì không có lý do gì để tin Iran sẽ tấn công Mỹ nếu không bị khiêu khích.

Người dân chương trình Tucker Carlson đặt câu hỏi: “Vậy mối đe dọa cận kề mà Ngoại trưởng nói tới không phải từ Iran mà từ Israel?”.

“Chính xác. Và điều này cho thấy vấn đề lớn hơn: Ai đang thực sự kiểm soát chính sách của chúng ta ở Trung Đông”, ông Kent nói.

Sau 3 tuần, tình hình cuộc chiến giữa Mỹ -Israel với Iran tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran vừa cáo buộc Israel tấn công cơ sở hạ tầng của nước này tại mỏ khí đốt khổng lồ South Pars. Tehran đáp trả bằng tuyên bố sẽ tấn công các mục tiêu dầu khí trên toàn vùng Vịnh, đồng thời phóng tên lửa vào Qatar và Ả-rập Xê-út.

Tập đoàn dầu khí nhà nước QatarEnergy cho biết đã xảy ra “thiệt hại nghiêm trọng” sau khi khu công nghiệp Ras Laffan bị tên lửa Iran tấn công. Ả-rập Xê-út đã đánh chặn và phá hủy 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào Riyadh trong ngày 18/3, đồng thời ngăn chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở khí đốt ở miền đông nước này.

Sự leo thang này làm gia tăng tình trạng gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời gia tăng áp lực chính trị lên Tổng thống Trump. Giá dầu diesel tại Mỹ đã vượt 5 USD/gallon - lần đầu tiên kể từ đợt lạm phát năm 2022, điều đã làm suy giảm sự ủng hộ dành cho Tổng thống Joe Biden thời điểm đó.

CNN
#Israel #Trung Đông #Chiến tranh Mỹ - Iran #TÌnh hình Iran #Tình hình Trung Đông #Chiến sự Trung Đông #Chiến tranh Iran #Tổng thống Trump #Donald Trump

