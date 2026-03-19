Bị tấn công mỏ khí đốt, Iran dội hỏa lực vào cơ sở dầu khí các nước láng giềng để đáp trả

TPO - Mỏ khí đốt khổng lồ Pars của Iran đã bị tấn công vào ngày 18/3, một sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột Mỹ - Iran khiến giá dầu tăng vọt. Để đáp trả, Iran đã tấn công Qatar và bắn tên lửa vào Ả-rập Xê-út sau khi tuyên bố sẽ tấn công các mục tiêu dầu khí trên khắp vùng Vịnh.

Ảnh chụp màn hình cho thấy hậu quả của vụ tấn công vào mỏ khí đốt Pars của Iran (trái) và vụ tấn công đáp trả của Iran ở Riyadh (Ả-rập Xê-út).

Pars là khu vực do Iran kiểm soát thuộc mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, mà Iran chia sẻ với Qatar qua Vịnh Ba Tư.

Vụ tấn công ngày 18/3 được truyền thông Israel đưa tin là do Israel thực hiện với sự đồng thuận của Mỹ, mặc dù cả hai nước đều chưa nhận trách nhiệm về vụ việc.

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, các bể chứa khí đốt và một phần của nhà máy lọc dầu đã bị nhắm trúng. Các công nhân đã được sơ tán và đám cháy sau đó đã được kiểm soát.

Qatar, một đồng minh thân cận của Mỹ và là nơi đặt căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ trong khu vực, đã đổ lỗi cho Israel về vụ tấn công mà không đề cập đến vai trò của Mỹ, gọi đó là hành động “nguy hiểm và vô trách nhiệm”, đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu. Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cũng lên án vụ tấn công.

Mỏ khí đốt Pars của Iran bị tấn công. (Nguồn: X)

Ngay sau đó, Iran đã liệt kê một loạt các cơ sở dầu khí quan trọng trong khu vực mà nước này gọi là “mục tiêu trực tiếp và hợp pháp”, bao gồm: Nhà máy lọc dầu Samref và Khu phức hợp hóa dầu Jubail của Ả-rập Xê-út, mỏ khí Al Hosn của UAE, Khu phức hợp hóa dầu Mesaieed, Công ty Mesaieed Holding và Nhà máy lọc dầu Ras Laffan của Qatar.

Iran khuyến cáo những cơ sở này cần được sơ tán ngay lập tức, trước khi bị tấn công trong những giờ tới.

Tối cùng ngày, tập đoàn dầu khí QatarEnergy của Qatar báo cáo "thiệt hại trên diện rộng" sau khi Khu công nghiệp Ras Laffan - một trung tâm công nghiệp năng lượng - bị tên lửa Iran tấn công.

Khu công nghiệp Ras Laffan chìm trong "biển" lửa. (Nguồn: X)

Cùng lúc đó, Ả-rập Xê-út cho biết đã đánh chặn và phá hủy bốn tên lửa đạn đạo phóng về phía Riyadh vào ngày 18/3, đồng thời ngăn chặn một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một cơ sở khí đốt ở phía đông nước này.

Một vụ cháy lớn tại Riyadh tối 18/3. (Nguồn: X)

Tình trạng leo thang đe dọa làm trầm trọng thêm sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, gia tăng áp lực chính trị đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng lên trên 5 USD/gallon lần đầu tiên kể từ đợt lạm phát năm 2022. Giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 5% lên trên 108 USD. Thị trường chứng khoán giảm điểm.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, chính quyền Mỹ sẽ công bố "một vài điều” trong vòng 24 đến 48 giờ tới để giải quyết vấn đề giá khí đốt tăng cao.

Trước đó, Mỹ và Israel đã không nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất năng lượng của Iran ở vùng Vịnh, tránh được sự trả đũa của Iran đối với ngành công nghiệp dầu khí của các nước láng giềng.

Iran đã đóng cửa Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, nhưng các quốc gia tiêu thụ hy vọng rằng sự gián đoạn này sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, miễn là cơ sở hạ tầng sản xuất không bị ảnh hưởng.