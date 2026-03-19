Iran tuyên bố triển khai 'loại vũ khí chưa từng sử dụng trước đây'

TPO - Người phát ngôn quân đội Iran - Amir Akraminia - cho biết, nước này đã sử dụng những loại vũ khí “chưa từng được dùng trước đây” trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 18/3, người phát ngôn Akraminia nói: “Trong cuộc chiến này, chúng tôi đã sử dụng những loại vũ khí chưa từng được sử dụng trước đây. Và chúng tôi sẽ sử dụng nó nhiều hơn nữa trong những ngày tới. Các bạn sẽ thấy tác động của chúng”.

Thông tin chi tiết về loại vũ khí mới này chưa được tiết lộ.

Trong khi đó, cư dân của Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất và Israel - hai quốc gia chịu nhiều thiệt hại nhất từ ​​các cuộc tấn công của Iran - đã nghe thấy tiếng nổ lớn hơn từ các vụ đánh chặn gần đây.

‘Không phải lỗi của Iran’

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera được phát sóng ngày 18/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, cuộc tấn công của Iran vào khu vực đô thị ở các nước láng giềng “không phải lỗi của chúng tôi”, vì Mỹ đã đưa quân đội của mình ra khỏi các căn cứ quân sự và chuyển đến các khách sạn ở những thành phố đó.

“Chúng tôi không chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ chính thức của đối phương. Bất cứ nơi nào lực lượng Mỹ tập trung, bất cứ nơi nào có cơ sở của họ, chúng tôi đều nhắm mục tiêu”, ông Araghchi nói.

“Một số địa điểm này có thể nằm gần các khu vực đô thị, đây không phải lỗi của chúng tôi, mà là lỗi của Mỹ”, ông cho biết thêm. “Họ đã di chuyển lực lượng của mình từ các căn cứ quân sự đến các khách sạn trong thành phố. Nói chung, chính hành vi của Mỹ đã đẩy khu vực đến tình trạng này”.

Cũng theo ông Araghchi, Iran không tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ và Israel, mà muốn “chấm dứt” hoàn toàn chiến tranh “trên mọi mặt trận”.