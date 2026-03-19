Iran tuyên bố 'san phẳng' các mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel trong đợt trả đũa thứ 62

Quỳnh Như

TPO - Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã "san phẳng" hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel trong đợt trả đũa thứ 62, sử dụng tên lửa tiên tiến và máy bay không người lái với quy mô lớn chưa từng có.

Lực lượng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã hoàn tất thành công đợt tấn công thứ 62 như một phần của Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, nhắm mục tiêu vào căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực cùng các điểm tập kết quân sự và trung tâm hỗ trợ chiến đấu của Israel.

Theo IRGC, các đòn tấn công đã đánh trúng nhiều mục tiêu tại những thành phố của Israel như Acre, Haifa, Tel Aviv và Beersheba. Đáng chú ý, phía Iran khẳng định các cuộc tấn công được thực hiện mà không kích hoạt còi báo động, cho thấy khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương.

Trong đợt tấn công này, Iran sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa Qadr đa đầu đạn, Kheibar Shekan, Emad và Haj Qassem, kết hợp với máy bay không người lái (UAV).

IRGC tuyên bố đây là lần thứ ba toàn bộ căn cứ của Mỹ trong khu vực bị lực lượng này đồng loạt nhắm mục tiêu. Danh sách các địa điểm bị tấn công bao gồm căn cứ không quân Ali Al Salem và Arifjan tại Kuwait; căn cứ Victory tại Iraq; căn cứ Al Kharj tại Ả Rập Xê Út; căn cứ Al Udeid tại Qatar; các căn cứ Al Dhafra và Al Udeirah tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE); căn cứ Al Azraq tại Jordan và căn cứ Hạm đội 5 tại Bahrain.

Các căn cứ này đã bị Iran tấn công bằng tên lửa đa đầu đạn mạnh mẽ và UAV cảm tử với độ chính xác cao, gây thiệt hại đáng kể cho đối phương.

Trước đó, người phát ngôn quân đội Iran Amir Akraminia cho biết, Iran đã sử dụng các loại vũ khí "chưa từng được sử dụng trước đây" trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm nhiều loại vũ khí khác được sử dụng trong những ngày tới.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran báo cáo, kể từ khi xung đột bùng phát từ ngày 28/2, Iran đã phóng khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel. Kho vũ khí được sử dụng, bao gồm tên lửa siêu thanh Fattah, tên lửa Khorramshahr với đầu đạn nặng một tấn và nhiều hệ thống dẫn đường chính xác khác nhau.

Iran luôn khẳng định các hoạt động trả đũa của nước này là hành động tự vệ chính đáng theo luật quốc tế, chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel mà không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự.

Quỳnh Như
Press TV
