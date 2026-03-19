Mỹ cân nhắc điều hàng ngàn binh sĩ để tăng cường chiến dịch ở Trung Đông

TPO - Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét triển khai hàng ngàn binh sĩ Mỹ để tăng cường chiến dịch tại Trung Đông, trong bối cảnh quân đội đang chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong cuộc chiến với Iran, Reuters dẫn những nguồn tin nắm được tình hình cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Việc triển khai hàng ngàn binh sĩ có thể tạo thêm lựa chọn cho Tổng thống Trump nếu ông cân nhắc mở rộng hoạt động quân sự của Mỹ, khi cuộc chiến với Iran đã bước sang tuần thứ 3.

Theo nguồn tin giấu tên, các lựa chọn bao gồm đảm bảo hành lang an toàn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - nhiệm vụ chủ yếu do lực lượng không quân và hải quân thực hiện. Tuy nhiên, việc kiểm soát eo biển này cũng có thể đồng nghĩa với việc triển khai binh sĩ Mỹ tới bờ biển Iran.

Chính quyền Mỹ cũng đã thảo luận các phương án đưa lực lượng mặt đất tới đảo Kharg, nơi tập trung tới 90% lượng xuất khẩu dầu của Iran. Một quan chức cho biết chiến dịch như vậy sẽ rất rủi ro, vì Iran có thể tấn công hòn đảo bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Mỹ đã tiến hành không kích các mục tiêu quân sự trên hòn đảo này hôm 13/3, và Tổng thống Trump đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng ở đó. Tuy nhiên, do vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế Iran, các chuyên gia quân sự cho rằng việc kiểm soát hòn đảo có thể là lựa chọn tốt hơn so với phá hủy nó.

Phương án kiểm soát kho uranium

Bất kỳ việc điều động lực lượng mặt đất nào của Mỹ, dù chỉ cho nhiệm vụ hạn chế, đều có thể gây rủi ro chính trị đáng kể cho Tổng thống Trump, khi mức độ ủng hộ của công chúng Mỹ đối với chiến dịch Iran đang ở mức thấp, cũng như những cam kết mà ông đưa ra trước đây về việc tránh đưa nước Mỹ sa lầy vào các cuộc xung đột mới ở Trung Đông.

Theo nguồn tin, các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã bàn bạc khả năng triển khai lực lượng Mỹ để kiểm soát kho uranium làm giàu cao của Iran. Tuy nhiên, nguồn tin không cho rằng việc triển khai lực lượng mặt đất tới Iran sắp xảy ra.

Theo các chuyên gia, kiểm soát kho uranium của Iran sẽ cực kỳ phức tạp và rủi ro, kể cả đối với lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết: “Hiện chưa có quyết định điều động lực lượng mặt đất, nhưng Tổng thống Trump luôn giữ mọi lựa chọn trong tay”.

“Tổng thống tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu của chiến dịch Epic Fury: Phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Iran, tiêu diệt hải quân của họ, đảm bảo các lực lượng ủy nhiệm không thể gây bất ổn khu vực và đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận những thông tin trên.

Trong lúc này, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công hải quân Iran, các kho tên lửa và máy bay không người lái, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.

Bản thông tin do Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ công bố ngày 18/3 cho thấy Mỹ đã thực hiện hơn 7.800 cuộc không kích kể từ khi phát động cuộc chiến vào ngày 28/2, đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 120 tàu của Iran.

Tổng thống Trump cho biết mục tiêu của Mỹ và Israel không chỉ là làm suy yếu năng lực quân sự của Iran mà còn có thể bao gồm đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển và ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Lực lượng mặt đất có thể giúp mở rộng lựa chọn để đạt được các mục tiêu này, nhưng đi kèm rủi ro lớn. Đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Trong nhiều năm trước đây, ông Trump luôn chỉ trích các chính quyền tiền nhiệm vì can dự vào xung đột và cam kết giữ Mỹ tránh xa các cuộc chiến tranh nước ngoài. Tuy nhiên, gần đây ông không loại trừ khả năng triển khai “binh sĩ trên bộ” đến Iran.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với Reuters rằng ông Trump có nhiều phương án để tiếp cận vật liệu hạt nhân của Iran nhưng chưa đưa ra quyết định. “Chắc chắn có những cách để đạt được điều đó… nhưng ông ấy chưa quyết định”, vị quan chức nói.

Trong bản điều trần trước các nghị sĩ ngày 18/3, Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard cho biết, chương trình làm giàu uranium của Iran đã bị phá hủy trong chiến dịch không kích vào tháng 6/2025, và lối vào các cơ sở ngầm đã bị “chôn lấp và bịt kín bằng xi măng”.

Các nguồn tin cho biết, việc tăng cường lực lượng không chỉ dừng lại ở một nhóm tác chiến đổ bộ, với 2.000 thành viên của đơn vị Thủy quân Lục chiến.

Một nguồn tin lưu ý rằng quân đội Mỹ đã mất đi một phần đáng kể khi quyết định rút tàu sân bay USS Gerald R. Ford về Hy Lạp để bảo trì, sau một vụ cháy trên tàu.

Bản thân ông Trump cũng thay đổi quan điểm về việc Mỹ có nên đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz hay không.

Ban đầu ông nói rằng Hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu thuyền và kêu gọi các quốc gia khác tham gia. Khi đồng minh tỏ ra ít quan tâm, ông gợi ý việc rút lui.

“Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ‘kết thúc’ phần còn lại của… Iran và để các quốc gia sử dụng eo biển đó, chứ không phải chúng ta phải chịu trách nhiệm?”, ông Trump viết trên Truth Social ngày 18/3.