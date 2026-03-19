Quan chức tình báo Mỹ nói Chính phủ Iran đã suy yếu

TPO - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho rằng Chính phủ Iran đã bị suy yếu kể từ khi chiến tranh bùng phát ngày 28/2, nhưng dường như vẫn còn nguyên vẹn. Đồng thời, Tehran cùng các lực lượng ủy nhiệm của họ vẫn có khả năng tấn công các lợi ích của Mỹ và đồng minh ở Trung Đông.

Từ trái sang: Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng James Adams, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Quyền Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia William Hartman và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện. (Ảnh: Reuters)

"Chế độ ở Iran dường như vẫn còn nguyên vẹn nhưng đã bị suy yếu đáng kể bởi Chiến dịch Epic Fury”, bà Gabbard nói, đề cập đến chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran, trong bài phát biểu khai mạc phiên điều trần của Ủy ban Tình báo Thượng viện về các mối đe dọa toàn cầu đối với Mỹ.

“Mặc dù vậy, Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này vẫn có khả năng và tiếp tục tấn công các lợi ích của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông”, bà Gabbard nói thêm.

Phiên điều trần kéo dài 2 tiếng rưỡi là lần xuất hiện trước công chúng đáng chú ý đầu tiên của bà Gabbard kể từ khi chiến tranh bùng phát.

Phiên điều trần đã xác định Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran là những đối thủ hàng đầu, nhưng chủ yếu tập trung vào cuộc chiến tranh Iran, hiện đã bước sang tuần thứ ba. Các nghị sĩ - bao gồm một số thành viên đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump cũng như các thành viên đảng Dân chủ - cho biết họ muốn có thêm thông tin về một chiến dịch đã đoạt mạng hàng nghìn người, làm gián đoạn cuộc sống của hàng triệu người, làm rung chuyển thị trường năng lượng và chứng khoán toàn cầu.

Đặc biệt, các thành viên đảng Dân chủ đã phàn nàn rằng Quốc hội không được thông báo đầy đủ về cuộc xung đột đang tiêu tốn hàng tỷ đô la tiền thuế của người dân Mỹ, và yêu cầu công khai thay vì các cuộc họp kín được tổ chức trong hai tuần qua.

‘Mối đe dọa từ Iran’

Phiên điều trần diễn ra không lâu sau khi ông Joe Kent, người đứng đầu Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, từ chức vì phản đối chiến dịch ở Iran.

“Tôi không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với quốc gia chúng ta, và rõ ràng là chúng ta đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel và nhóm vận động hành lang mạnh mẽ của họ ở Mỹ”, ông Kent viết.

Đáp lại, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe phát biểu trong phiên điều trần, rằng ông không đồng ý với ông Kent. "Tôi nghĩ Iran đã là mối đe dọa thường trực đối với Mỹ trong một thời gian dài, và hiện đang là mối đe dọa trực tiếp”, ông nói.

Bản đánh giá về mối đe dọa mà bà Gabbard gửi tới ủy ban đã làm tăng thêm sự hoang mang về chương trình hạt nhân của Iran. Một số quan chức chính quyền cho biết trước khi chiến tranh nổ ra, rằng Iran chỉ còn vài tuần nữa là phát triển được vũ khí hạt nhân.

Nhưng trong báo cáo gửi cho ủy ban trước phiên điều trần, bà Gabbard cho biết, chương trình làm giàu uranium của Iran đã bị xóa sổ trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào tháng 6/2025. Và Washington không thấy bất kỳ nỗ lực nào từ Iran để xây dựng lại khả năng làm giàu uranium.

(Ảnh: Reuters)

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra xung quanh việc Tổng thống Trump được thông báo những gì trước khi ông quyết định cùng Israel tấn công Iran. Giám đốc CIA Ratcliffe nói trong phiên điều trần, rằng ông đã có "vô số" cuộc gặp với Tổng thống Trump trước các cuộc tấn công đầu tiên, và ông báo cáo tóm tắt cho tổng thống "10 đến 15 lần một tuần".

Ông Trump đã được cảnh báo rằng việc tấn công Iran có thể kích hoạt làn sóng trả đũa chống lại các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ.

Ngoài ra, ông Trump cũng được thông báo trước chiến dịch rằng Tehran có khả năng sẽ tìm cách đóng cửa Eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu khí toàn cầu quan trọng.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Gabbard từ chối trả lời câu hỏi, rằng bà có báo cáo cho Tổng thống Trump hay được yêu cầu báo cáo cho ông ấy về khả năng Iran sẽ tấn công các quốc gia vùng Vịnh lân cận và đóng cửa Eo biển nếu bị tấn công hay không. Bà Gabbard chỉ nói rằng, cộng đồng tình báo đang cung cấp cho ông Trump "tất cả các thông tin tình báo khách quan nhất hiện có để hỗ trợ các quyết định của ông ấy”.