Lầu Năm Góc kiến nghị chi thêm 200 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran

Bình Giang

TPO - Lầu Năm Góc đã kiến nghị Nhà Trắng trình lên Quốc hội đề xuất chi hơn 200 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran, Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết.

img-0437.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Bộ trưởng Chiến tranh và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ. Ảnh: CNN

Con số đó sẽ vượt xa chi phí của chiến dịch không kích quy mô lớn mà chính quyền Mỹ tiến hành ở Iran từ ngày 28/2 đến nay, và sẽ được sử dụng để khẩn trương tăng cường sản xuất các loại vũ khí quan trọng.

Chưa rõ Nhà Trắng sẽ kiến nghị Quốc hội phê duyệt bao nhiêu.

Trong giai đoạn vận động tranh cử, Tổng thống Donald Trump thuyết phục cử tri với lời hứa chấm dứt các cuộc phiêu lưu quân sự của Mỹ ở nước ngoài và thường xuyên chỉ trích chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden về những khoản tiền chi cho Ukraine. Tính đến tháng 12/2025, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt khoảng 188 tỷ USD cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng từ chối bình luận, còn Nhà Trắng chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin trên.

Chi phí của Mỹ cho cuộc chiến ở Iran đã lên tới hơn 11 tỷ USD chỉ trong tuần đầu tiên.

Ngay sau khi chiến dịch chung của Mỹ và Israel bắt đầu vào cuối tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu chuẩn bị một kiến nghị cấp thêm ngân sách, để đảm bảo quân đội có thể duy trì khả năng sẵn sàng phòng thủ trước các mối đe dọa trên toàn thế giới trong thời chiến.

Trong khi đó, đảng Cộng hòa vừa một lần nữa bác bỏ nghị quyết nhằm buộc Tổng thống Trump phải xin phép Quốc hội để tiến hành các hành động quân sự chống lại Iran trong tương lai.

Ngày 18/3, Thượng viện đã bỏ phiếu với kết quả 47–53 để bác bỏ nghị quyết này.

Đây là lần thứ 2 kể từ khi Mỹ triển khai chiến dịch tấn công Iran, đảng Dân chủ tổ chức một cuộc bỏ phiếu để hạn chế quyền hạn chiến tranh với Iran nhưng không thành công.

Phe Dân chủ cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu cho đến khi Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ra điều trần công khai về Iran tại Đồi Capitol. Cho đến nay, Quốc hội do đảng Cộng hòa lãnh đạo chưa tổ chức phiên điều trần công khai nào về cuộc xung đột, dù đã có một số phiên họp mật với các nghị sĩ.

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khẳng định nhiệm vụ của Mỹ tại Iran sẽ sớm kết thúc, nhắc lại thông điệp của Tổng thống Trump về cuộc xung đột, dù tình hình Iran vẫn rất ngổn ngang.

Bình Giang
Washington Post, CNN
#Iran #Lầu Năm Góc #Chi phí chiến tranh #Tình hình Iran #Trung Đông #Chiến tranh Iran #Chiến sự Iran

