Việt Nam lên tiếng về cuộc điều tra thương mại mới của Mỹ

TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây thông báo khởi động một cuộc điều tra thương mại mới về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp với 16 đối tác thương mại lớn, trong đó có Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao vừa cho biết quan điểm của Việt Nam về vấn đề này.

Bà Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng khẳng định, nền kinh tế Việt Nam vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường và nhiều nước đã công nhận quy chế kinh tế thị trường Việt Nam. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam luôn hướng tới phát triển bền vững và tuân thủ nghiêm những quy định liên quan, trong đó có các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Thời gian qua, quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ tiếp tục phát triển tích cực, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

“Chúng tôi thường xuyên trao đổi, đối thoại với phía Mỹ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Mỹ để chia sẻ thông tin và làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam, hướng tới xây dựng khuôn khổ và các kinh tế ổn định lâu dài và cùng có lợi giữa hai bên”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Ngày 11/3, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, cuộc điều tra về “các hành vi thương mại không công bằng” theo “Mục 301” (Section 301) của Đạo luật Thương mại có thể dẫn đến việc áp các mức thuế mới với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mexico ngay trong mùa hè năm nay.

Các đối tác thương mại khác nằm trong diện điều tra về dư thừa công suất gồm Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore, Indonesia, Bangladesh, Thụy Sĩ và Na Uy.

Cuộc điều tra được công bố sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế "đối ứng" mà Tổng thống Donald Trump công bố năm ngoái.

Báo cáo tôn giáo có 'dụng ý xấu'

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ trong Báo cáo thường niên 2026 đã có những đánh giá tiêu cực về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong Báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Mỹ (USCIRF). Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác, dựa trên các dẫn chứng có dụng ý xấu nhằm vào Việt Nam”.

Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, được thể hiện rõ trong Hiến pháp 2013, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được tôn trọng trên thực tế. Công dân Việt Nam không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng. Các hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước”, bà Phạm Thu Hằng cho biết.