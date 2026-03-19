Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long

TPO - Ngày 19/3, tại Vĩnh Long, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 23 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có buổi làm việc để thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn, chủ trì buổi làm việc. Tham dự có lãnh đạo Tỉnh ủy, thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về các nội dung như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

Các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng nêu những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo đoàn công tác hỗ trợ, có những giải pháp giúp cho tỉnh Vĩnh Long trong việc kêu gọi đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt có sự phối hợp giúp địa phương ngày càng phát triển.

Thay mặt Đoàn Kiểm tra, giám sát, ông Trần Lưu Quang biểu dương công tác chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Bộ Chính trị của Vĩnh Long đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, địa phương đã làm rất tốt công tác tuyên truyền bầu cử, kết quả cử tri đi bầu đạt 99.99%, là con số rất ấn tượng.

Ông Trần Lưu Quang mong muốn, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với TPHCM ở nhiều lĩnh vực. Tỉnh chú trọng quan tâm và hỗ trợ tích cực đối với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư về các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng xanh.

Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát cũng lưu ý, tỉnh Vĩnh Long cần cụ thể hóa và linh hoạt các chương trình hành động của mình. Tất cả các chương trình hành động phải xác định rõ trọng tâm, rõ trọng điểm và rõ nguồn lực. Trong đó, phải nghĩ nhiều về nguồn lực ngoài ngân sách, quan tâm nguồn lực tư nhân, doanh nghiệp để phát triển…