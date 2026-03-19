Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

[Clip] Nhóm người ngang nhiên ăn uống trên thùng xe bán tải giữa đường TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Cơ quan chức năng đang xác minh, mời làm việc đối với các cá nhân liên quan đến vụ ăn uống trên thùng xe bán tải khi phương tiện này đang lưu thông trên đường gây xôn xao dư luận.

Clip các cá nhân ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải đang chạy ở TPHCM.

Ngày 19/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ăn uống trên thùng xe bán tải khi phương tiện này đang lưu thông trên đường phố TPHCM khiến dư luận bức xúc

Theo nội dung clip, chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 51D-721.xx chở 3 người phía sau thùng xe. Nhóm này kê ghế sắt và đặt bàn nhựa giữa thùng xe để ăn uống như tại quán.

Không những thế, khi xe di chuyển đến khu vực trước số 178A Hậu Giang, nhóm này xuống xe, cầm theo tô và đũa để mua hủ tiếu từ một xe đẩy bên đường, sau đó tiếp tục lên thùng xe để ăn uống.

Đáng chú ý, trong một đoạn clip khác, khi xe dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ đông đúc, cả nhóm vẫn vô tư ngồi ăn trên thùng xe, thậm chí còn “cụng ly”, hò reo lớn.

an1-2238.png
an1.png
an.png
Hình ảnh gây tranh cãi khi các cá nhân ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải đang chạy.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, các đoạn clip đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi phản cảm, có dấu hiệu dàn dựng nhằm “câu view”, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo một số chuyên gia, việc chở người trên thùng xe bán tải khi phương tiện đang lưu thông là hành vi vi phạm quy định pháp luật và đặc biệt nguy hiểm nếu xảy ra tình huống phanh gấp hoặc va chạm.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, đại diện Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đang xác minh thời gian, địa điểm xảy ra sự việc. Qua kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, biển kiểm soát 51D-721.xx đã được làm thủ tục thu hồi từ tháng 5/2025.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, mời các cá nhân liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định.

Xem thêm

Cùng chuyên mục