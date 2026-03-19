[Clip] Nhóm người ngang nhiên ăn uống trên thùng xe bán tải giữa đường TPHCM

Clip các cá nhân ngồi ăn uống trên thùng xe bán tải đang chạy ở TPHCM.

Ngày 19/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh ăn uống trên thùng xe bán tải khi phương tiện này đang lưu thông trên đường phố TPHCM khiến dư luận bức xúc

Theo nội dung clip, chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 51D-721.xx chở 3 người phía sau thùng xe. Nhóm này kê ghế sắt và đặt bàn nhựa giữa thùng xe để ăn uống như tại quán.

Không những thế, khi xe di chuyển đến khu vực trước số 178A Hậu Giang, nhóm này xuống xe, cầm theo tô và đũa để mua hủ tiếu từ một xe đẩy bên đường, sau đó tiếp tục lên thùng xe để ăn uống.

Đáng chú ý, trong một đoạn clip khác, khi xe dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ đông đúc, cả nhóm vẫn vô tư ngồi ăn trên thùng xe, thậm chí còn “cụng ly”, hò reo lớn.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, các đoạn clip đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi phản cảm, có dấu hiệu dàn dựng nhằm “câu view”, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo một số chuyên gia, việc chở người trên thùng xe bán tải khi phương tiện đang lưu thông là hành vi vi phạm quy định pháp luật và đặc biệt nguy hiểm nếu xảy ra tình huống phanh gấp hoặc va chạm.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, đại diện Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đang xác minh thời gian, địa điểm xảy ra sự việc. Qua kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, biển kiểm soát 51D-721.xx đã được làm thủ tục thu hồi từ tháng 5/2025.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, mời các cá nhân liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định.