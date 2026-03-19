Bộ Công an hỗ trợ xây 500 căn nhà cho hộ khó khăn tại Cà Mau

TPO - Với nguồn kinh phí do Bộ Công an vận động, 500 căn nhà mới sẽ được xây dựng cho các hộ chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại Cà Mau. Hành động nghĩa tình này không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp tỉnh thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo.

Chiều 19/3, Bộ Công an phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khánh thành, trao tặng nhà mẫu và bàn giao kinh phí xây dựng 500 căn nhà cho các gia đình chính sách, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an.

Thời gian qua, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.200 căn nhà với kinh phí trên 85 tỷ đồng và hơn 20 cây cầu dân sinh trên địa bàn Cà Mau.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an đã chuyển 46 tỷ đồng từ nguồn vận động để xây dựng mới 500 ngôi nhà, và thực hiện cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước. Tính đến nay, Bộ đã chủ trì vận động xây dựng hơn 33.000 căn nhà với kinh phí trên 2.000 tỷ đồng.

Đối với Cà Mau, Thượng tướng Phạm Thế Tùng chia sẻ, tới nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng hơn 1.200 căn nhà, với kinh phí trên 85 tỷ đồng và hơn 20 cây cầu dân sinh.

Với nguồn kinh phí hỗ trợ lần này, ông Tùng đề nghị, Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành xây dựng 500 căn nhà và cải tạo Khu di tích Hòn Đá Bạc trong tháng 6/2026.

Ông Hồ Thanh Thủy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, hoạt động nghĩa tình này không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân, còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp tỉnh thực hiện hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo.

Trong năm 2025, tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ nhà ở cho hơn 9.600 hộ thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng kinh phí hơn 471 tỷ đồng. Hiện toàn tỉnh còn hơn 3.600 hộ nghèo, 6.100 hộ cận nghèo và hơn 1.400 hộ người có công cần được hỗ trợ về nhà ở.

#Cà Mau #xây nhà #hộ nghèo #Bộ Công an #chính sách #xóa đói giảm nghèo #đời sống

