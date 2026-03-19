Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

TPO - Chiều 19/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026.

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng năm 2025, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương xác định tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh "Đại đoàn kết" trong bối cảnh hiện nay; để Mặt trận và các tổ chức thành viên thật sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, nỗ lực tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy hơn nữa quyền làm chủ, quyền thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trường Phong.



Trong bối cảnh đó, theo ông Trần Thắng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, việc tham gia bảo vệ hệ thống chính trị càng phải được quan tâm và phát huy bởi mỗi tổ chức đảng trực thuộc, nhất là đối với cấp ủy, người đứng đầu.

Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nêu rõ, Đảng bộ và các cấp ủy đảng trực thuộc đã tích cực triển khai hưởng ứng, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân ngoài Đảng bộ tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ nhất, năm 2025.

Cụ thể, đã có 581 bài dự thi được gửi về Ban tổ chức cuộc thi năm 2025 và đã chọn lựa được 20 tác phẩm xuất sắc, trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cấp Đảng bộ. Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được tuyên dương là 1 trong 20 tập thể xuất sắc toàn quốc và 6 giải cá nhân đạt giải của Cuộc thi cấp Trung ương.

“Điều này cho thấy, Cuộc thi chính luận của Đảng bộ đã được triển khai hiệu quả, sáng tạo góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, ông Trần Thắng nêu rõ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Minh Chung trình bày kế hoạch tổ chức cuộc thi. Ảnh: Trường Phong.



Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2026 của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông Trần Thắng tin tưởng, cuộc thi sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Theo ông Trần Thắng, cuộc thi cũng bám sát yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước cũng như của cơ quan, đơn vị; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới.

“Đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc, hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và cơ quan báo chí của các đoàn thể tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi, nghiên cứu tổ chức cuộc thi ở cấp mình, đơn vị mình theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của các đơn vị; qua đó, phát huy vai trò của hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đặc biệt là hướng về cơ sở”, ông Trần Thắng nhấn mạnh.

Ông Trần Thắng cũng nêu rõ, sau lễ phát động, các tổ chức đảng trực thuộc, hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và cơ quan báo chí của các đoàn thể đăng tải kế hoạch, thể lệ và phụ lục định hướng chủ đề của Cuộc thi cấp Đảng bộ, đăng tải banner về cuộc thi trên website của các đơn vị. Các cơ quan báo chí đoàn thể mở chuyên mục tiếp nhận bài dự thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của mọi đối tượng tham gia cuộc thi trên toàn quốc.

Mở rộng đối tượng dự thi

Trước đó, quán triệt kế hoạch tổ chức cuộc thi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cho biết, đối tượng dự thi là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động công tác trong các tổ chức đảng trực thuộc, tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng tổ chức giao ban báo chí Quý I năm 2026, nghe báo cáo công tác báo chí, nghe các ý kiến của đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí trực thuộc khối MTTQ. Ảnh: Trường Phong.



Cuộc thi cũng mở rộng các đối tượng dự thi là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động công tác ngoài Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương; cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Minh Chung cho biết, Ban tổ chức khuyến khích sự tham gia của cán bộ nghiên cứu, giảng viên lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; học viên, sinh viên các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; thành viên, chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang; phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông; cán bộ đoàn, hội công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nhất là đội ngũ công tác tại cơ sở, đoàn viên, thanh niên, văn nghệ sĩ, trí thức.