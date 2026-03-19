Tọa đàm 'Luật Thủ đô sửa đổi: Hà Nội trước cơ hội lịch sử' sẽ diễn ra vào ngày 20/3

TPO - Ngày mai (20/3), Báo Tiền Phong phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Luật Thủ đô sửa đổi: Hà Nội trước cơ hội lịch sử”. Tọa đàm nhằm nhìn nhận một cách toàn diện những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của Thủ đô, cũng như thảo luận về những cơ chế, chính sách đặc thù đột phá cần thiết trong giai đoạn tới.

Hà Nội – với vị thế là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là trái tim của cả nước – đang đứng trước yêu cầu phát triển cao, nhưng cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, như tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ngập úng cục bộ, xử lý rác thải… Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một khuôn khổ pháp lý đủ mạnh, đủ đặc thù và phù hợp với tính chất của một đô thị đặc biệt.

Tọa đàm diễn ra vào ngày 20/3/2026 tại trụ sở UBND TP Hà Nội

Việc sửa đổi Luật Thủ đô không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng một thể chế, cơ chế đặc thù, vượt trội, ổn định và có tầm nhìn dài hạn; phù hợp với vị trí, vai trò và tính chất đặc biệt của Thủ đô. Qua đó, tạo nền tảng để Hà Nội biến thể chế, pháp luật thành lợi thế cạnh tranh, tạo dư địa thúc đẩy liên tục tăng trưởng kinh tế “hai con số”, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Tọa đàm được UBND Thành phố và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi mà ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Trong Nghị quyết 02 nhấn mạnh mục tiêu: Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn 100 năm được định hướng theo mô hình phát triển không gian mở, với cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo.

Cùng với đó, Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu đặt ra là phải xác lập một thể chế đặc thù, vượt trội; thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện, gắn với cơ chế kiểm soát và trách nhiệm giải trình rõ ràng, bảo đảm Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển.

Trên tinh thần đó, Nghị quyết của Bộ Chính trị giao Chính phủ trình Quốc hội Luật Thủ đô (mới), trong đó quy định phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện cho Thủ đô bảo đảm thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết công việc đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Với đặc thù là đô thị loại đặc biệt, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò hạt nhân và động lực tăng trưởng quan trọng của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, vì thế, việc sửa đổi Luật Thủ đô để đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển là hết sức cần thiết.

Tại tọa đàm, đơn vị tổ chức mong muốn đưa ra những ý kiến, trao đổi, góp ý của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia góp ý, trao đổi vào các quy định trong Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, trọng tâm là: các cơ chế, chính sách đặc thù đã đủ khác biệt, đủ để tạo đột phá cho Thủ đô?

Cùng với đó, việc phân cấp, phân quyền cho Hà Nội cần được thiết kế như thế nào để vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, vừa bảo đảm kiểm soát hiệu quả. Và đặc biệt là cơ chế nào để cho phép Hà Nội khai mở các không gian phát triển mới theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô tầm nhìn 100 năm, nhất là những nội dung liên quan đến cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”; lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo...