Công bố 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên

TPO - Uỷ ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên cho biết, có 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 – 2031, trong đó có nhiều lãnh đạo tỉnh.

Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, có 59 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, được lựa chọn từ 90 người ứng cử tại 29 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Theo danh sách 59 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá mới, có nhiều người là lãnh đạo chủ chốt đương nhiệm của tỉnh như: ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh...

Cử tri Thái Nguyên đi bầu cử

Các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thái Nguyên như ông Bùi Văn Lương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh.

Trong số các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ này còn có nhiều giám đốc, phó giám đốc sở ngành, bí thư và phó bí thư đảng ủy cấp xã.

Chị Phạm Thị Thu Hiền (SN 1989), Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cũng trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh.