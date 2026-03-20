Cơ sở giết mổ tập trung hiện đại tại Hà Nội chỉ hoạt động hết 10% công suất

TPO - Cơ sở giết mổ tập trung của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng ZET30 có công suất thiết kế 1.500 con/ngày. Tuy nhiên, hiện công suất giết mổ thực tế của công ty chỉ đạt khoảng 10%.

Ngày 19/3, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố làm việc với các xã, phường: Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Xuân Mai về công tác quản lý giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật trên địa bàn.

Theo báo cáo, tại 4 địa phương trên có 67 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Hầu hết các cơ sở, hộ giết mổ này không đáp ứng đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình giết mổ, bảo quản thực phẩm, việc kiểm soát tại cơ sở giết mổ nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn. Cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý hàng chục cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không đảm bảo vệ sinh ATTP.

Giết mổ gia cầm tại chợ Nhân Chính, Hà Nội

Ngoài ra, trên địa bàn 4 xã, phường trên có 2 cơ sở giết mổ tập trung. Hiện đại nhất là cơ sở giết mổ công nghiệp của Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam với công suất 55.000 con gia cầm, 1.000 con lợn/ngày.

Bên cạnh đó, cơ sở giết mổ tập trung của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng ZET30 (xã Quảng Bị) có quy mô 8ha, công suất thiết kế 1.500 con/ngày. Tuy nhiên, hiện công suất giết mổ thực tế của công ty chỉ đạt khoảng 10%.

Tại buổi làm việc, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội, Trưởng đoàn công tác đề nghị các địa phương tăng cường quản lý nguồn gốc sản phẩm động vật đang kinh doanh tại chợ, cơ sở kinh doanh, sơ chế, chế biến. Trong đó, chỉ những sản phẩm có nguồn gốc từ cơ sở giết mổ được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động mới được lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.

Ông Trường yêu cầu các địa phương rà soát các cơ sở giết mổ hiện có, lựa chọn những cơ sở đáp ứng điều kiện về vệ sinh thú y, ATTP và bảo vệ môi trường để bố trí làm cơ sở giết mổ tập trung tạm thời. Những cơ sở này sẽ tiếp nhận hoạt động giết mổ từ các điểm nhỏ lẻ phải dừng hoạt động trên địa bàn trước ngày 31/3; Chấm dứt hoạt động các cơ sở giết mổ không đủ điều kiện và đưa toàn bộ hoạt động giết mổ vào các cơ sở tập trung, hoặc tập trung tạm thời trước ngày 30/6/2026.